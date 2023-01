Calcio C, Vano: “Rimini, il bello deve ancora venire”

«Il bello deve ancora venire». Detto da Michele Vano, attaccante che tutta Rimini aspetta come il messia (finora non si è ancora materializzato), è una buona notizia per tre generi di soggetti. Intanto per la società che su di lui ha investito e creduto molto, arrivato in estate in prestito dal Perugia dopo una laboriosa trattativa. Poi per i tifosi che attendono con ansia i suoi gol (finora solo due le sue marcature). Infine per lui stesso che sa di poter dare molto di più ai colori biancorossi rispetto a quanto fatto finora. Insomma, un bomber pronto ad esplodere e riprendersi un ruolo da protagonista. Vano parte raccontando quanto gli manca il gol: «Mi manca tanto, ora ci aspetta una partita difficile in un girone di ritorno dove si gioca in pratica un altro campionato ed i punti valgono doppio, ma sono anche le partite più belle da giocare ed io ci sono».



L’ultima rete con i sardi



Domani il Rimini è di scena ad Olbia, proprio contro i sardi è arrivato il secondo ed ultimo gol del bomber romano: «Sì, feci gol contro di loro all’andata, poi non l’ho più trovato, ma ora sono molto fiducioso perché mi sento meglio e conto di disputare un gran girone di ritorno. Un attaccante vive con i gol, quando mancano si va un po’ in difficoltà. Vuol dire che dovrò metterci ancora più impegno per raggiungere i risultati che mi prefiggo, per me e per la squadra».

Si può aggiungere che Vano nelle ultime due uscite non è stato nemmeno fortunato: tre nitide palle gol, con una traversa, non sfruttate contro il San Donato, inoltre una clamorosa in avvio a Cesena: «Nel derby sono stato contento della mia prestazione, mi sentivo meglio, era parecchio che non mi sentivo così bene, peccato che sia andata meno bene alla squadra in termini di punteggio».