Calcio C, Toscano: “Cesena, ora non avere più rimpianti” VIDEO

Il Cesena torna in campo domani (ore 17.30) con la Fermana al Manuzzi, forte dei due nuovi innesti Mustacchio e Silvestri: “Con l’arrivo dei due giocatori nuovi – ha detto il tecnico Domenico Toscano in conferenza stampa – non andremo in difficoltà come in queste due ultime partite a livello numerico, sono due giocatori già pronti. In questa seconda parte di campionato bisogna costruire gli obiettivi, se non crei prima un gruppo forte poi difficilmente puoi costruirli. Ci siamo prefissi di non avere più rimpianti”. Out gli infortunati Coccolo e Zecca e lo squalificato Corazza.