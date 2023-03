Calcio C, Rimini: Tofanari recupera per Carrara

Niccolò Tofanari ha pienamente smaltito l’attacco influenzale che l’ha colpito nei giorni scorsi e quindi sarà regolarmente a disposizione di Gaburro in vista della trasferta in programma domani a Carrara. Qualche dubbio invece rimane per il tecnico biancorosso sulle condizioni di Tanasa, che ancora non è al top e verrà valutato solo dopo la rifinitura di questa mattina. Il centrocampista è stato autore di una discreta prestazione a Fermo, ma le alternative in regia non mancano: infatti sia Sandri che Pasa sono in corsa per una maglia da titolare e sono attualmente i più accreditati a partire dall’inizio domani in Toscana. Dove l’unico assente Santini, che starà fermo ai box due turni e salterà anche la gara di sabato prossimo contro il Pontedera. Intanto da Carrara confermano che i biglietti venduti per i tifosi biancorossi sono appena 20.