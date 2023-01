Calcio C, Rimini: Rosso e Piscitella sono sul mercato e non partono per Olbia

Il Rimini domani a Olbia (ore 14.30, diretta su Teleromagna, canale 14) è alla ricerca della prima vittoria del 2023 dopo un avvio del girone di ritorno disastroso farcito di sole sconfitte. “Veniamo da un momento in cui non abbiamo raccolto risultati – dice il tecnico Marco Gaburro – ci attende una partita difficile. Abbiamo spirito di rivalsa, siamo arrabbiati per la classifica. L’Olbia ha mantenuto l’impianto dell’andata, ha molta qualità davanti e possiede identità, è una squadra alla quale piace giocare a calcio. Mi aspetto una partita intensa, serviranno tutte le energie fisiche e mentali”.

Il calendario, che prevede successivamente le partite contro Lucchese e Alessandria, probabilmente sarà decisivo anche per Gaburro. “Abbiamo affrontato Cesena ed Entella, due delle prime tre in classifica, siamo a un punto dall’obiettivo playoff, quindi non è una situazione così disastrosa. Adesso affronteremo squadre alla portata e magari riusciremo a recuperare posizioni. Sono concentrato e sereno”. Non convocati Rosso e Piscitella, ormai prossimi alla partenza.