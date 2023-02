Calcio C, Rimini, aria di conferma per Mencagli in attacco

Questa mattina al Romeo Neri sono previste le ultime prove anti-Siena (che ha recuperato il portiere Lanni). È in programma la rifinitura che dovrebbe rivedere l’attaccante Vano a pieno regime. L’ex perugino, infatti, si è allenato a parte tutta la settimana dopo l’infortunio alla coscia patito a Pesaro ma ora pare ristabilito del tutto. La sensazione comunque è che sarà ancora Mencagli a partire nell’undici titolare dopo che l’ex la punta toscana era tornata in pianta stabile al Benelli dopo diversi mesi. Inoltre Gaburro riavrà dall’inizio anche Delcarro che a Pesaro è tornato ad assaggiare il campo nella ripresa dopo l’infortunio muscolare.

Per quanto riguarda la prevendita, è in atto da giovedì e anche oggi ci sarà allo Store del Rimini allo stadio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Oppure nei rivenditori autorizzati come Tabaccheria Pruccoli, Visit Rimini c/o Ufficio Turistico Stazione, Tabaccheria Romani, Millenium Bar Tabaccheria, Tabaccheria della Piazza, Free Shop c/o Centro Comm.le Atlante e Caffetteria Mazzini.

Domani invece i tagliandi potranno essere acquistati al botteghino dalle 13.00 alle 14.45 (15 minuti dopo l’inizio gara).