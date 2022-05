Calcio C play-off, diretta Monopoli-Cesena 1-2 live

MONOPOLI-CESENA 1-2

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, Grandolfo. In panchina: 12 Iurino, 22 Guido, 5 Pambianchi, 15 Fornasier, 19 Romano, 16 Morrone, 24 Nina, 27 Hamlili, 33 Langella, 10 Rossi, 18 D’Agostino, 29 Borrelli. Allenatore: Alberto Colombo

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Allievi, Calderoni; Steffè, Missiroli, Ilari; Caturano, Pierini; Bortolussi. In panchina: 22 Benedettini, 52 Venturini, 2 Candela, 13 Mulè, 28 Pogliano, 30 Favale, 4 Rigoni, 14 Berti, 7 Zecca, 11 Pittarello, 31 Frieser, 99 Tonin. Allenatore: William Viali

ARBITRO: Monaldi di Macerata

RETI: 6′ pt Caturano, 9′ pt Pierini, 32′ pt Bussaglia

NOTE: Spettatori paganti 2.764, 180 dei quali da Cesena. Angoli 1-1

34′ pt. Si accende lo stadio di Monopoli

32′ pt. Accorcia il Monopoli con un’azione di uno dei due “ex invisibili”. A segno Andrea Bussaglia, che ha giocato nel Romagna Centro, con un tap in a porta vuota dopo un colpo di testa di Piccinni finito contro il palo. Ma troppa libertà per Vitteritti: ingiustificata l’assenza di Calderoni

31′ pt. Occasione per il Cesena. Ancora Caturano a illuminare, Pierini controlla ma non in modo perfetto e invece di andare al tiro deve metterla in mezzo, con Bortolussi che sbaglia il controllo.

29′ pt. Lo schema per Ciofi non riesce benissimo, poi però Pierini ruba palla e sul suo cross Loria respinge di pugno in fallo laterale

28′ pt. Bella uscita del Cesena dal basso e Caturano conquista una punizione interessante ai 30 metri

25′ pt. Cesena fin qui molto compatto e concentrato. I bianconeri portano pressione ai difensori del Monopoli per orientare il gioco verso Arena, che quasi sempre è costretto a lanciare in avanti

23′ pt. Pierini affonda a sinistra e crossa: Caturano gira fuori di testa

22′ pt. Primo tiro del Monopoli: altissimo il destro di Starita in precario equilibrio. Rientra Caturano

20′ pt. Caturano a terra dopo essere stato toccato duro. Bianconeri momentaneamente in dieci

17′ pt. Prima incursione pericolosa del Monopoli, con Gonnelli che prima di testa (su cross di Grandolfo) e poi di piede (in anticipo su Starita) pulisce l’area

16′ pt. Il Cesena sta cercando di gestire i ritmi e la palla.

11′ pt. Incredibile partenza dei bianconeri, trascinati fin qui da un Caturano ispiratissimo

9′ pt. PIERINI 0-2. Contropiede clamoroso del Cesena sugli sviluppi della punizione laterale per il Monopoli: grandissima giocata di Caturano per Pierini, che si fa 50 metri palla al piede da solo, salta Loria e deposita nella porta vuota.

8′ pt. Gonnelli intercetta un pallone di Guiebre per Starita. La palla resta nei pressi dell’area e Caturano commette fallo su Bussaglia. Punizione per il Monopoli.

6′ pt CATURANO 0-1. Cesena in vantaggio. Ha segnato Caturano, lesto a ribadire in rete una corta respinta di Loria su destro di Pierini dal limite. Gran partenza del Cesena.

4′ pt. Calcio d’angolo respinto. Riparte il Cesena e Bortolussi fallisce a tu per con Loria, ma era in fuorigioco

3′ pt. Dal corner per il Cesena, con respinta mal gestita da Calderoni, parte il contropiede del Monopoli, con Grandolfo che ruba a Missiroli e guadagna un corner.

2′ pt. Novanta secondi di possesso palla Cesena e Bortolussi guadagna il primo corner del match

1′ pt. Si parte. Gioca Missiroli centrale e Steffè mezzala destra

Tutto pronto qui allo stadio Veneziani di Monopoli

Le indiscrezioni provenienti dagli spogliatoi un’ora fa sono state confermate: Viali schiera un Cesena molto abbottonato, escludendo i due terzini più di spinta (Candela e Favale) per inserire due giocatori più esperti come Gonnelli e Calderoni e dirottando Ciofi a destra. In attacco, l’escluso è Pittarello, con Caturano e Pierini alle spalle di Bortolussi. A centrocampo, scelte quasi obbligate, quindi Missiroli e Ilari mezzali e Steffè centromediano.

Intanto allo stadio Veneziani sono arrivati i due co-presidenti, con Robert Lewis andato all’aeroporto di Bari ad accogliere John Aiello, sbarcato nel pomeriggio da New York. Ora Lewis e Aiello si sono diretti nel settore ospiti a salutare i 153 tifosi cesenati presenti in quel settore.

Giornata uggiosa a Monopoli, dove tra poco più di un’ora scenderanno in campo Monopoli e Cesena per la gara di andata del primo turno nazionale dei play-off. Se i pugliesi sono al loro terzo match della post season, il Cesena di Viali è al debutto. In Puglia è piovuto per gran parte del pomeriggio e la temperatura segna 16 gradi.