Calcio C, ora è ufficiale: Fabio Artico direttore dell’area sportiva del Cesena

Il Cesena FC ha affidato a Fabio Artico il ruolo di direttore dell’area sportiva. Nella giornata di ieri è stato infatti depositato il contratto che legherà l’ex attaccante al club bianconero fino al 30 giugno 2025.

Nato a Venario Reale (Torino) il 9 dicembre 1973, Artico cresce nel settore giovanile della Juventus per poi trasferirsi alla Pro Vercelli dove, all’esordio in prima squadra, contribuisce con dieci reti alla vittoria del campionato di Serie D. Dopo aver debuttato in A con l’Empoli, vince il campionato di serie B 97/98 con la Reggina, impresa ripetuta con il Piacenza nella stagione 2000/01. Tra i cadetti veste anche i colori di Ternana, Pescara e Messina. Chiude la carriera da calciatore nel 2012 nelle file dell’Alessandria dopo aver contribuito, quattro anni prima, alla promozione in Seconda Divisione.

Nella società piemontese ritorna nel 2019, in qualità di direttore sportivo, dopo aver ricoperto l’incarico di responsabile dell’area tecnica nel Cuneo (e, in precedenza, aver collaborato per tre stagioni con il settore giovanile della Juventus): con i grigi centra il ritorno in quella Serie B che mancava da 46 anni. Nella scorsa stagione è stato vice direttore nella Cremonese.