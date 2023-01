Calcio C, diretta il Cesena vince per la prima volta in casa della Torres: 0-1, decide Adamo (rivivi il live)

TORRES-CESENA 0-1

TORRES (4-3-1-2): Salvato; Lombardo, Antonelli, Dametto (42′ st Fabriani), Girgi (33′ st Luppi); Bonavolontà (42′ st Campagna), Lora, Liviero; Lisai (20′ st Saporiti); Diakite, Scappini. In panchina: 12 Carboni, 44 Carminati, 19 S. Pinna, 33 R. Pinna, 28 Tesio. Allenatore: Stefano Sottili.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Mercadante; Zecca (9′ pt Adamo, 42′ st Albertini), De Rose, Brambilla, Calderoni; Bianchi (1′ st Saber); Corazza (33′ st Udoh), S. Shpendi (42′ st Ferrante). In panchina: 44 Lewis, 97 Pollini, 14 Celiento, 73 Pieraccini, 4 Bumbu, 10 Chiarello, 88 Francesconi, 32 C. Shpendi. Allenatore: Michele Napoli (squalificato Domenico Toscano)

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore

RETE: 13′ st Adamo

AMMONITO: Bianchi, Corazza, Lora, Girgi, Scappini, Adamo, Antonelli, De Rose

NOTE: Spettatori 2.000 circa. Angoli 6-5 per la Torres

52′ st. Pascarella continua a far giocare. Siamo al 52′. Calderoni si conquista punizione e l’arbitro fischia la fine. Al decimo tentativo, il Cesena vince per la prima volta nella sua storia al Vanni Sanni di Sassari e torna al secondo posto, restando a -5 dalla Reggiana. Decide una punizione gioiello di Adamo

50′ st. Cosa fa Tozzo?? Esce su un cross da metà campo e lascia la porta vuota ma Scappini lo grazia di testa. Palla fuori

49′ st. Fallo ingenuo di Mercadante sulla fascia: punizione latarale per la Torres. Calcia Liviero, Ferrante alza di testa e Tozzo blocca

46′ st. C’è De Rose a terra. Gioco fermo. L’arbitro indica 4 minuti dal momento in cui si riparte. Quindi si arriverà al 51′

45′ st. Saber conquista un’altra punizione a favore dei bianconeri. Arriva il recupero: 5 minuti

43′ st. Bruttissimo fallo su Udoh. Pascarella fischia ma ammonisce non solo Antonelli, ma anche De Rose.

42′ st. Ultimi cambi per il Cesena: Ferrante e Albertini entrano al posto di Stiven Shpendi e di Adamo. Nella Torres, Fabriani e Campagna per Dametto e Bonavolontà.

41′ st. Fallo di mano di Saber su passaggio orizzontale di Saporiti: Lombardo dai 35 metri calcia direttamente. Palla in cielo.

39′ st. Saber is on fire e conquista un’altra punizione. Ma dentro la trequarti della Torres. Pronti Brambilla e De Rose. Brambilla alza per Calderoni, che crossa al volo sul secondo palo: Udoh non riesce a tenerla viva di testa

38′ st. Lancio di Luppi per Diakite: Tozzo lo anticipa in uscita

36′ st. Saporiti calcia da 30 metri, trova una deviazione e conquista un corner. Tozzo prolunga e manda di nuovo in corner: calcia Lombardo e Saber viene di nuovo buttato a terra da Scappini. Punizione per il Cesena

35′ st. Saporiti colpisce Adamo al volto: c’è il fallo a centrocampo ma non c’è il giallo

34′ st. Udoh fa carambolare palla su Dametto ma l’assistente nega un calcio d’angolo evidente

33′ st. Cambio offensivo per la Torres: Luppi per Girgi. Nel Cesena dentro Udoh e fuori Corazza

29′ st. Punizione laterale e colpo di testa fuori di Diakite

28′ st. Corazza conquista il 5° corner per il Cesena. Corner respinto: Saber calcia al volo dai 20 metri e Salvato blocca a terra.

25′ st. Altro fallo, molto dubbio, fischiato a Stiven Shpendi al limite dell’area

23′ st. Stiven Shpendi si divora il raddoppio: sull’imbucata di Corazza, il gemello si presenta solo davanti a Salvato e gli calcia addosso al piede destro. Palla in angolo e fallo di Stiven Shpendi sul corner di Calderoni. Ammonito Adamo per proteste

21′ st. Cross di Girgi da sinistra deviato in corner da De Rose. Calcia Lombardo e a centro area Scappini abbatte Saber: ammonito anche Scappini

20′ st. Saporiti per Lisai nella Torres. Nel Cesena si scaldano Cristian Shpendi e Udoh

17′ st. La Torres ora pronta a caricare e costringe il Cesena a chiudersi dentro la propria trequarti. Corazza conquista una punizione poco fuori dalla propria area. E l’arbitro minaccia Tozzo, troppo lento nella battuta

15′ st. Palla di Brambilla sul secondo palo: Antonelli devia e la palla rimbalza sulla mano di Mercadante. Punizione per la Torres

14′ st. Ancora Adamo: ruba a Girgi e affonda, con il terzino che lo abbatte da dietro a 25 metri dalla porta. Altra punizione e altro giallo. Questa volta andrà Brambilla al cross

13′ st ADAMO 0-1 CESENA. La calcia Adamo, che con il destro la mette sopra la barriera a fil di palo alla destra di Salvato. Bianconeri in vantaggio

11′ st. Recupero palla alto del Cesena, con Saber che ai 22 metri si fa tamponare da Lora: punizione e giallo per Lora. Pronti Adamo e Calderoni

8′ st. Cesena che non dà l’impressione di potersi togliere di dosso l’apatia mostrata fin qui

4′ st. Cesena che ora cerca di essere più presente in fase offensiva

2′ st. Cross da destra di De Rose e fallo in attacco di Corazza su Salvato

1′ st. Si riparte. Nel Cesena denrro Saber per Bianchi

48’ pt. Finisce qui uno dei primi tempi più brutti della stagione: 0-0 al riposo

45’ pt. Tre minuti di recupero. Nella ripresa il Cesena giocherà contro vento.

42’ pt. Bonavolontà si riscatta nella sua area murando il destro di Bianchi dal limite su sponda di Stiven Shpendi

41’ pt. Cross di Liviero da sinistra e Brambilla svirgola in modo clamoroso mettendo in corner. Bonavolontà si divora il vantaggio, deviando di testa agli zero all’ora da tre metri e favorendo la parata di Tozzo. Ma c’era fallo su Calderoni

38’ pt. Adamo in verticale per Corazza, che sull’uscita di Salvato si sposta la palla e cade. Giallo per simulazione e squalifica.

33’ pt. Partita poverissima e Tozzo sempre sicuro in uscita.

32’ pt. Ammonito Bianchi dopo una fagiolata a centrocampo

29’ pt. Il Cesena spinge ma non offende. Poco bene finora Bianchi e Stiven Shpendi

25’ pt. Assolo di Brambilla, che tenta un tiro da posizione impossibile che Salvato devia in corner. Calcia Adamo e il vento manda la palla direttamente sul fondo

22’ pt. Primo corner per il Cesena. Ne arriva un secondo. Ma il Cesena non sfrutta queste due palle inattive.

19’ pt. Cesena fin qui attento ma poco pericoloso.

16’ pt. Secondo corner per la Torres: Tozzo di pugno respinge la battuta di Liviero

14’ pt. Lombardo in verticale per Scappini, che gira dal limite: comoda parata di Tozzo

13’ pt. Liviero calcia dai 25 metri. Blocca Tozzo

11’ pt. Problemi anche per Prestia. Si scalda Celiento

9′ pt. Dentro Adamo per i bianconeri.

7′ pt. Zecca a terra infortunato con le mani sul volto: l’esterno è caduto mentre inseguiva Girgi in difesa. L’esterno esce in barella. L’impressione è che si possa trattare di un problema piuttosto serio al ginocchio destro.

6′ pt. Tozzo in uscita salva tutto su Lisai, lanciato in area da Girgi.

5′ pt. Corazza a sinistra serve Zecca: rasoterrra e blocca Salvato.

4′ pt. Cesena pericoloso: cross da destra di Bianchi e respinge Salvato.

3′ pt. Torres con Lisai dietro le punte, cross in mezzo e fallo in attacco di Bonavolontà su Tozzo.

1′ pt. Si parte, palla al centro battuta dalla Torres

Giornata nuvolosa e ventosa oggi a Sassari.

Lo squalificato Toscano sceglie ancora Bianchi dietro le punte con Saber e Chiarello in panchina. In attacco Stiven Shpendi titolare e Ferrante in panchina.

I 7 tifosi non residenti in provincia di Forlì-Cesena in curva ospiti

Riscaldamento ormai terminato a Sassari.

Il Cesena cerca di riprendersi il secondo posto, dopo il sorpasso effettuato ieri dall’Entella grazie alla roboante vittoria in casa del Rimini. Ma nello stadio tabù di Sassari, dove i bianconeri hanno conquistato appena 3 pareggi in 9 partite e dove hanno segnato la miseria di un gol, non sarà facile. Oltre alla Torres, squadra che con il nuovo tecnico Sottili ha conquistato subito 3 punti in casa del San Donato Tavarnelle, ci sarà il fattore ambientale, con i bianconeri per una volta… soli. Toscano sarà in tribuna per squalifica come all’andata, ma più che altro in curva ci saranno appena 7 tifosi, ovvero quelli che non risiedono in provincia di Forlì-Cesena e che possono entrare dopo le restrizioni decise venerdì dal Prefetto di Sassari in seguito agli scontri tra tifosi bianconeri e riminesi di domenica scorsa. Questa mattina, chi da Linate, chi da Bologna, sono stati però oltre 70 i tifosi partiti per la Sardegna: stanno facendo una “gita” tra Alghero e Sassari.

Alcuni tifosi del Cesena in albergo con l’allenatore Domenico Toscano (foto Corriere Romagna)

C’è chi a pranzo ha incrociato il tecnico della Torres, Stefano Sottili, e ha poi salutato anche tutta la comitiva del Cesena fuori dall’albergo in cui alloggiavano i bianconeri.