Calcio C, diretta Cesena-Pescara 0-0 live

CESENA-PESCARA 0-0

CESENA (4-3-2-1): Benedettini; Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Rigoni, Missiroli; Caturano, Berti; Bortolussi. In panchina: 1 Fabbri, 60 Pollini, 2 Candela, 19 Adamoli, 28 Pogliano, 79 Yabre, 5 Steffè, 11 Munari, 16 Ilari, 7 Zecca, 10 Pierini, 99 Tonin. Allenatore: William Viali.

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Memushaj, Pompetti, Rizzo; Galano, Ferrari, D’Ursi. In panchina: 1 Radaelli, 14 Iacobucci, 3 Rasi, 5 Illanes, 13 Zappella, 27 Veroli, 16 Diambo, 38 Frascatore, 97 Clemenza, 10 Marilungo, 17 Rauti, 30 De Marchi. Allenatore: Gaetano Auteri.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino.

NOTE: Spettatori 5.000 circa. Angoli: 4-1.

12′ pt Mancino di Caturano dalla lunghissima distanza, palla debole e nemmeno troppo vicino alla porta di Sorrentino

10′ pt Cross di Favale dalla sinistra, la sfera è però facile presa di Sorrentino

7′ pt Palla in verticale Rigoni per Bortolussi che scatta però al di là della linea. Sorrenti aveva comunque risposto presente chiudendo la porta in uscita

5′ pt Sempre ritmi bassi e nessuna occasione da una parte e dall’altra in questo inizio di secondo tempo

3′ st Non cambia il copione del match con il Cesena che continua a fare la partita ed il Pescara che cerca di ripartire

1′ st Inizia il secondo tempo, primo pallone giocato dal Cesena. Nessun cambio per ambo le formazioni

Il colpo di testa di Gonnelli in una delle occasioni del primo tempo

Il primo tempo va agli archivi senza particolari emozioni. Sicuramente fa meglio il Cesena che però ha il demerito di non riuscire ad andare in vantaggio pur controllando gioco e ritmi. Con il passare dei minuti è cresciuto anche il Pescara, capace di rendersi pericoloso con tiri dalla distanza il più importante dei quali opera di Pompetti deviato in corner da Benedettini

46′ pt Senza ulteriori sussulti termina il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0

45′ pt Cancellotti è il primo ammonito del match, punizione giusta dopo un fallo su Favale

45′ pt Un minuto di recupero per terminare il primo tempo

44′ pt Cross dalla destra di Ciofi, in spaccata sul primo palo ci prova Bortolussi senza però centrare la porta

43′ pt Altra fase di studio tra le due formazioni che commettono tanti errori in fase di costruzione. Partita sin qui piuttosto brutta

40′ pt Colpo di testa di D’ursi sul cross dalla tre quarti di Memushaj. Palla abbondantemente a lato

37′ pt Un’altro tiro dalla distanza per il Pescara, con Pompetti che libera il sinistro dai 30 metri, Benedettini risponde mandando in corner il primo per gli ospiti

35′ pt Tiro dai 25 metri di Memushaj, palla di poco alla destra di Benedettini

34′ pt Contatto in area tra Mulé e Ferrari, per l’arbitro Di Cairano non c’è nulla

33′ pt Doppia opportunità per il Cesena che si organizza sulla destra mettendo in mezzo un cross pericoloso per Missiroli che manca l’appuntamento con il gol. Poi sul prosieguo dell’azione arriva un cross basso dalla sinistra facile preda della difesa

31′ pt Copertura di Mulé su D’Ursi neutralizzando un’iniziativa che poteva farsi ben più pericolosa

29′ pt La squadra di Viali non concede spazi agli avversari e pressa forte sui portatori di palla per riconquistare la sfera

27′ pt Sinistro di Galano deviato da Gonnelli, il pallone s’impenna e diventa facile presa di Benedettini

24′ pt Gioco ferme per le cure del caso a Bortolussi toccato duro da Drudi

22′ pt Ancora Cesena protagonista con un colpo di testa di Bortolussi che per poco finisce alto

20′ pt Colpo di testa di Ferrari lasciato solo a centro area, la sua posizione però è irregolare

18′ pt Altro calcio d’angolo per il Cesena con Gonnelli sul secondo palo che stacca di testa ma spedisce alto sopra la traversa

15′ pt Ora è una fase di studio tra le due formazioni che non forzano i ritmi

13′ pt I romagnoli conquistano il terzo calcio d’angolo della loro partita ancora una volta però libera la propria area la difesa pescarese

11′ pt Cesena protagonista sin qui. Il pallone è costantemente tra i piedi degli uomini di Viali con il Pescara uscito dalla propria metà campo solo in un paio di occasioni

8′ pt Progressione personale di D’Ursi che entra in area tentando un tiro a giro che finisce altissimo

5′ pt Tiro di D’Ursi dai 20 metri, facile la presa a terra di Benedettini

4′ pt Spizzata di Gonnelli sugli sviluppi di un corner, sul secondo palo prova a mettere in gol Rigoni che si trovava però in posizione irregolare

3′ pt Primo calcio d’angolo per il Cesena conquistato da Bortolussi liberatosi al tiro dalla distanza deviato dalla difesa pescarese

2′ pt Occasione per Bortolussi che colpisce di testa il cross di Favale, palla che finisce di poco sopra la traversa di Sorrentino

1′ pt Inizia il match, primo pallone giocato dal Pescara

E’ terminata la fase di riscaldamento qualche istante le due formazioni faranno il loro ingresso in campo.

Un’occasione ghiotta per il Cesena nel big-match del 13° turno del girone B. I bianconeri alle 21 ospitano il Pescara al Manuzzi e una vittoria li proietterebbe a quota 28 punti, ovvero a +8 sulla quarta in classifica. La brutta notizia in casa bianconera è arrivata alle ore 18, quando Michele Nardi è stato rispedito a casa per un virus intestinale. In porta gioca il nazionale sammarinese Elia Benedettini. Pienamente recuperato Rigoni, Viali lo schiera play in un centrocampo che prevede Ardizzone e Berti, con Missiroli che dovrebbe agire sulla trequarti insieme a Caturano. Tornano a disposizione Candela, Adamoli e Zecca. Il Pescara presenta in panchina il portiere Iacobucci (appena arrivato dal mercato) e non ha convocato l’ex centrocampista bianconero Mirko Valdifiori. I due ballottaggi sono stati vinti da Ingrosso e D’Ursi, preferiti a Veroli e De Marchi. Inascoltabile e a volume troppo alto la musica che viene proposta all’Orogel Stadium.