Calcio C, Corazza su rigore salva il Cesena contro il Montevarchi: 2-2 (rivivi il live)

CESENA-MONTEVARCHI 2-2

CESENA (3-4-1-2): Lewis; Ciofi (1′ st Celiento), Prestia, Mercadante; Adamo, Bianchi (32′ st Bumbu), De Rose (11′ st Brambilla), Mustacchio (1′ st Calderoni); Chiarello (11′ st Ferrante); Corazza, S. Shpendi. In panchina: 1 Tozzo, 97 Pollini, 16 Albertini, 28 Silvestri, 73 Pieraccini, 88 Francesconi, 32 C. Shpendi. Allenatore: Domenico Toscano.

MONTEVARCHI (3-5-2): Mazzini; Tozzuolo, Gennari (1′ st Fiumanò), Bertola (1′ st Chiti); Silvestro (29′ st Biagi), Cerasani, Mussis, Giordani, Lischi; Kernezo, Rovaglia (1′ st Italeng, 41′ st Nador). In panchina: 23 Rossi, 28 Manè, 8 Amatucci, 20 Boncompagni, 66 Marcucci, 67 Enyan, 88 Pietra, 90 Sorgente, 98 Perez. Allenatore: Marco Banchini

ARBITRO: Diop di Treviso.

RETI: 23′ pt Ciofi, 40′ pt Gennari, 16′ st Italeng, 41′ st Corazza (rig.)

AMMONITO: Mussis, Bianchi, Bertola, De Rose, Silvestro, Celiento e il tecnico Toscano

ESPULSO: 39′ st Tozzuolo

NOTE: Spettatori 7.881 (1.829 paganti, 6.052 abbonati) per un incasso di euro 39.824. In curva Ferrovia 79 tifosi del Montevarchi. Angoli 9-2 per il Cesena

51′ st. Corner numero 10: ultima chance. E’ finita: il Cesena dice addio al primo posto e forse anche al secondo. Prestazione modestissima dei bianconeri e soliti errori del portiere Lewis a penalizzare ulteriorimente il Cesena. La squadra di Toscano non ha gioco da inizio stagione: finché ha avuto una condizione atletica super, è riuscito a far valere la propria fisicità, ma ora che la condizione è in calo, i bianconeri riescono a far fare bella figura a chiunque. Toscano avrà tantissimo da lavorare in vista dei play-off

49′ st. Cesena tutto proteso in avanti, ma incapace di rendersi pericoloso

46′ st. Destro alto di Brambilla dai 18 metri

45′ st. Il Cesena ci sta provando con i nervi più che con la tecnica. Saranno 5 i minuti di recupero: pochi visto il teatro fatto dai toscani

44′ st. Mazzini alza in corner un’incornata di Ferrante su cross di Adamo: Prestia incorna tutto solo ma mette fuori il corner di Brambilla

43′ st. Fallo clamoroso su Stiven in area e rigore negatp

41′ st. CORAZZA PAREGGIA, Rigore centrale e vincente

39′ st. Rigore per il Cesena e rosso per Tozzuolo, autore del fallo su Corazza: Tozzuolo tira per la maglia Corazza e quindi viene giudicato fallo non onesto

38′ st. Italeng ha chiesto il cambio, il Cesena conquista il corner numero 8

36′ st. Il Montevarchi si difende con la palla e prepara Nador mentre Lewis anticipa Italeng in uscita

34′ st. Celiento stende Lischi: giallo

33′ st. Gol annullato a Bumbu per fuorigioco, dopo una parata di Mazzini su destro di Stiven Shpendi dal limite. Decisione giusta: il francese era davanti a tutti sul tiro di Stiven

31′ st. Ultimo cambio nel Cesena: Bumbu per Bianchi, fischiato dal Manuzzi

30′ st. Cross di Bianchi per Ferrante: Tozzuolo lo anticipa di testa a un passo dal gol

29′ st. Biagi per Silvestro nel Montevarchi, con Cerasani che va a destra e Biagi interno

28′ st. Stiven Shpendi largo a sinistra sta creando difficoltà al Montevarchi, ma ora sbaglia l’assist al centro

26′ st. Palo di Stiven Shpendi con un destro dal limite: Cesena a un passo dal pareggio. Ferrante conquista un corner. Arriva anche il 7°. Brambilla sbaglia tutto e scatena il contropiede: recupero commovente di Prestia

24′ st. Gioco fermo, c’è Italeng a terra. Dopo 90 secondi si riprende

23′ st. Prima cosa fatta per bene da Stiven Shpendi e gran palla per Corazza, che manca la deviazione da 5 metri

22′ st. Oggi di calcio se ne sta vedendo poco

20′ st. Cesena disastroso finora. Stiven Shpendi si dimentica la palla in contropiede e dall’altra parte Italeng calcia fuori in diagonale.

18′ st. Corner per un Cesena che oggi è tornato a giocare a porta vuota

16′ st. MONTEVARCHI IN VANTAGGIO. Gol di Italeng. Ma altro errore di Lewis, che esce malissimo sul cross di Kernezo per Silvestro: il palo salva il Cesena, ma Calderoni non rinvia e Italeng gli ruba palla e segna. Pazzesco

14′ st. Punizione laterale di Brambilla, mischia in area toscana con Corazza che manca il tiro

11′ st. Nel Cesena dentro Brambilla e per De Rose e Ferrante per Chiarello. Giusto togliere il nervosissimo De Rose (anche se Bianchi stava facendo peggio), discutibile l’uscita di Chiarello. Ora Stiven trequartista

9′ st. Fallo di Prestia su Italeng ai 20 metri: Cerasani calcia centrale e Lewis c’è-

7′ st. Un alito di vita di Bianchi: cross teso su cui Stiven Shpendi non arriva

5′ st. Fallo di mano di Cerasani ai 30 metri: punizione per il Cesena con Chiarello che scodellerà in area. Invece Chiarello va per i pali e calcia altissimo

4′ st. Ammonito Toscano per proteste voleva un giallo per Italeng

3′ st. Replica bianconera: cross lungo di Calderoni, mezza girata di Adamo con palla che rimbalza a terra e si alza sopra la traversa

2′ st. Italeng subito al tiro da 25 metri: palla fuori

1′ st. Triplo cambio nel Montevarchi: entrano Italeng, Fiumanò e Chiti per Rovaglia, Gennaro e Bertola ma stanno riscaldandosi . Nel Cesena fuori Ciofi e Mustacchio, dentro Celiento e Calderoni

48′ pt. Si riparte e subito doppio giallo per De Rose e Silvestro. Finisce qui il primo tempo. Un primo tempo deludente per il gioco e per il risultato; 1-1 con i colpi di testa di Ciofi e di Gennari su corner. Il Cesena deve cambiare spartito e provare a giocare di più e meglio. Il Montevarchi ha chiuso in dieci per i problemi respiratori di Gennari, che quasi certamente sarà sostituito nella ripresa

45′ pt. Clamoroso errore di Stiven Shpendi, che si presenta solo davanti a Mazzini e invece di dare palla a Corazza cerca il dribbling e scivola. Solo corner. Sul corner, Ciofi incorna fuori. Intanto gioco fermo da due minuti per infortunio a Gennari. Probabilmente problemi respiratori per il difensore, che anche nel riscaldamento aveva accusato problemi allo stomaco

43′ pt. Cesena male e Montevarchi che va ancora al tiro con Rovaglia dai 18 metri: blocca agevolmente Lewis

40′ pt. Gol evitabilissimo: Ciofi si perde Gennari, ma è grave soprattutto l’incertezza di Lewis, che era andato sulle intenzioni dalla parte opposta e poi non è riuscito a riprendersi. Un’altra grave incertezza in una stagione maledetta per i portieri del Cesena

39′ pt. Rovaglia a un passo dal pareggio: ruba a Bianchi con un fallo di mano non visto, poi calcia e la deviazione di Prestia manda la palla in corner. Dalla bandierina arriva il pareggio: segna Gennari di testa su cross di Mussis ma Lewis poteva fare molto meglio

38′ pt. Corazza pescato in fuorigioco sulla verticalizzazione di Chiarello: il gol arriva a gioco fermo

37′ pt. Bel filtrante di Corazza per Chiarello, che si gira dalla parte sbagliata e viene anticipato da Mazzini

36′ pt. Adamo fallisce il 2-0 su assist di Corazza, che aveva rubato palla in area ad un disastroso Mussis: sinistro alto dai 12 metri per l’esterno bianconero

34′ pt. Giallo per Bertola per aver fermato Corazza che si stava lanciando da solo dentro la metà campo toscano. Troppi comunque gli errori tecnici dei bianconeri, troppo frenetici e poco qualitativi

31′ pt. Bancheri manda a scaldare Amatucci, Biagi e Italeng. Intanto Adamo spara contro Stiven Shpendi a terra e finisce per lanciare il contropiede di Silvestro: Chiarello lo ferma in modo falloso. Punizione laterale sulla trequarti difensiva bianconera: Lewis esce e fa suo il cross di Cerasani

30′ pt. Giocata priva di logica di Bianchi a centrocampo, che perde palla ed è costretto al fallo da giallo

29′ pt. In gol anche la Reggiana in casa della Vis Pesaro: vincono tutte le prime tre della classe

28′ pt. Ancora Mussis a fermare in modo falloso Chiarello

26′ pt. Secondo corner per il Cesena e secondo gol per l’Entella contro il Fiorenzuola: doppietta di Zamparo. Dalla bandierina va ancora Chiarello

24′ pt. Mussis graziato: fallo da dietro su De Rose e Diop gli risparmia il secondo giallo

23′ pt, CIOFI GOL, CESENA IN VANTAGGIO. Dalla bandierina calcia Chiarello e Ciofi, sfruttando il blocco di Prestia a inizio azione, colpisce tutto solo e insacca di testa

22′ pt. Chance per il Montevarchi, con Lewis attento sul destro di Mussis, sul capovolgimento di fronte Bertola cancella la palla del vantaggio dal destro di Stiven: è corner.

20′ pt. Da fallo laterale arriva la prima chance per il Montevarchi, con la girata di Cerasani troppo debole per impensierire Lewis.

18′ pt. Chiarello ruba a Gennari, poi Stiven è egoista e cerca il tiro in mezzo a due avversari anziché restituire palla a Chiarello

17′ pt. Sugli sviliuppi della punizione arriva la prima palla-gol, con Corazza, sull’assist di Chiarello, che controlla bene ma schiaccia il diagonale: Mazzini blocca a terra.

16′ pt. Ammonit Mussis per gioco falloso si De Rose

15′ pt. Cross di Bianchi da destra appena alto per Stiven Shpendi

11′ pt. Molto tonici e reattivi i giocatori del Montevarchi, mentre il Cesena commette tanti errori tecnici e ora regala il primo corner. Corner messo fuori e ripartenza di Stiven Shpendi fermata con mestiere da Gennari

8′ pt. Non bene il Cesena in questo avvio, anche per i continui falli tattici dei toscani che interrompono sul nascere ogni tentativo

7′ pt. Il Cesena oggi pressa altissimo, anche perché la prima palla dal rinvio del portiere è sempre per il regista Mussis, aggredito da Chiarello. Un Chiarello ora pescato in fuorigioco

6′ pt. Punizione laterale per il Cesena: Chiarello la calcia malissimo, direttamente sul fondo

5′ pt. Entella in vantaggio sul Fiorenzuola dopo 5 minuti

3′ pt. Subito un guaio per il Cesena. De Rose a terra per una sospetta distorsione. Il numero 20 si rialza dopo le cure dei sanitari. De Rose rientra

2′ pt. Adamo riceve a destra, si accentra e prova il sinistro a giro dai 22 metri: palla alta

1′ pt. Partiti. Cesena che batte il calcio di inizio, Corazza al limite dell’area del Montevarchi sbaglia un appoggio banale e apre il contropiede dei toscani. Rimedia Prestia

Il Cesena riceve alle 14.30 il fanalino di coda Montevarchi e l’obiettivo è uno solo: vincere per non perdere definitivamente la scia della Reggiana e per provare a mettere di nuovo la freccia sull’Entella, seconda con un punto di vantaggio sui bianconeri e attesa dalla sfida con il Fiorenzuola. Nel Cesena, che nelle ultime due giornate ha conquistato un solo punto dopo averne ottenuti 29 nelle precedenti 11 partite, la novità dell’ultima ora è il ritorno di Mercadante al posto di Silvestri, mentre Chiarello agirà come trequartista. Assenti, in casa bianconera, Saber, che viene gestito per un’infiammazione agli adduttori, e Udoh, che una settimana fa a Fiorenzuola ha rimediato una distorsione alla caviglia. Da capire come si schiererà il Montevarchi, che è imbottito di terzini (Silvestro, Cerasani e Lischi) e non ha a centrocampo il capitano Amatucci. Da come si sta svolgendo il riscaldamento, sarà un 3-5-2 con Silvestro e Lischi esterni di centrocampo, l’argentino Mussis in regia, Cerasani e Giordani interni di centrocampo.