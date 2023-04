Calcio C, diretta Alessandria-Cesena 0-1 finale: bianconeri secondi, rivivi il live

ALESSANDRIA-CESENA 0-1

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani; Baldi, Checchi (35′ st Bellucci), Sabbione, Sini; Rota (31′ st Cori), Nichetti, Speranza (25′ st Guidetti); Lamesta (35′ st Gazoul), Sylla, Galeandro (35′ st Martignago). In panchina: 1 Marietta, 3 C. Renault, 7 G. Renault, 13 Nunzella, 6 Mionic, 8 Lombardi, 17 Perseu, 18 Pellegrini, 20 N’Gbesso, 27 Ghiozzi. Allenatore: Maurizio Lauro.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia (32′ st Chiarello), Silvestri; Albertini (1′ st Mustacchio), De Rose (27′ st Ferrante), Saber, Adamo; Bumbu (14′ st Brambilla); C. Shpendi (14′ st S.Shpendi), Corazza. In panchina: 44 Lewis, 97 Pollini, 3 Mercadante, 73 Pieraccini, 7 Zecca, 27 Calderoni, 24 Bianchi, 31 Udoh. Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Panetella di Bari.

RETE: 37′ st Chiarello.

AMMONITI: De Rose, S.Shpendi, Checchi, Lamesta, Sylla.

ESPULSO: 24′ st Corazza.

NOTE: Angoli 1-12.

50′ st. FINISCE QUI: il Cesena chiude al secondo posto e debutterà ai play-off il 16 maggio, ma con l’incongnita della squalifica a Corazza.

49′ st. Liverani miracoloso: nega il raddoppio a Shpendi.

47′ st. Alessandria che butta palloni in area e Cesena arroccato ai 20 metri.

45′ st. 5 minuti di recupero.

43′ st. Alessandria vicina al pari: colpo di testa di Sylla alto di pochissimo.

43′ st Ammonito anche Toscano, uscito dall’area tecnica.

42′ st Coraggiosa uscita di Tozzo che becca un calcio da Sylla: giallo per la punta di casa.

41′ st Adamo stoppa Sylla, palla in angolo.

39′ st. Cesena in dieci a difendere una vittoria che vale il secondo posto.

37′ st Cross da sinistra di Mustacchio e Chiarello insacca in diagonale.

37′ st GOL DEL CESENA: CHIARELLO

35′ st. Lamesta simula in area, giallo per lui.

34′ st. Entrambe le squadre cercano la vittoria ma domina la confusione.

32′ st. Toscano inserisce Chiarello per Prestia.

30′ st. Nervi a fior di pelle in casa Cesena.

29′ st. Shpendi crossa da sinistra, Liverani esce e blocca.

27′ st. Nel Cesena dentro Ferrante per De Rose.

24′ st Espulso Corazza dopo uno scontro con Checchi. Abbaglio dell’assistente ed espulsione per il bomber. Un danno clamoroso anche in vista dei play-off. Il rosso a Saber ci stava, ma questa decisione è assurda.

23′ st. Adamo butta in mezzo da sinistra e destro al volo di Saber, tiro un po’ masticato e Liverani blocca

20′ st. Manata al volto di Saber a Rota che crolla a terra, ma l’arbitro non se ne accorge: al bianconero è andata bene

17′ st Stiven Shpendi ammonito per simulazione in area.

17′ st. Siena-Entella ora è sull’1-2

16′ st. Bianconeri in favore di vento, ma per ora inoffensivi nella ripresa.

14′ st. Nel Cesena dentro Brambilla per Bumbu e Stiven Shpendi per Cristian Shpendi

12′ st. Bianconeri che hanno perso energia sulle fasce

11′ st. Cesena che ora attacca con meno vigore.

10′ st. Entella che raddoppia con il Siena

2′ st. Cesena subito aggressivo: cross di Adamo e fallo in attacco da Silvestri.

1′ st. Si riparte, nel Cesena Mustacchio rileva Albertini. Adamo si sposta sulla fascia destra.

45′ pt. Finisce il primo tempo sullo 0-0.

45′ pt. Doppia emozione: Shpendi tira su Sabbione in area, poi ribaltamento di fronte e Lamesta sfiora il gol con un sinistro giro fuori.

45′ pt. Fallo in attacco di Sylla su Prestia: Lauro dalla panchina protesta e viene ammonito.

40′ pt. Colpo di testa di Checchi e prima parata di Tozzo (senza problemi).

36′ pt. Giallo a De Rose per fallo su Nichetti. Gara più equilibrata dopo mezzora di dominio ospite.

34′ pt. Bumbu ci prova da 30 metri: tiro alto.

29′ pt. Gran recupero di De Rose e assist per Shpendi: sombrero su Sabbione che salva in angolo e sono 10. Un Cesena dominante che ha fatto tutto per vincere tranne il gol.

28′ pt. Nono angolo per il Cesena: testa alta di Prestia.

27′ pt. Clamoroso gesto difensivo di Saber in scivolata a fermare Lamesta.

25′ pt. Ancora decisivo Liverani in uscita su Adamo: ottavo calcio d’angolo e testa alta di Corazza. Gioca solo il Cesena.

21′ pt. Entella in vantaggio a Siena: il Cesena scivola al terzo posto.

20′ pt. Altra clamorosa palla-gol: Sabbione devia il destro a botta sicura di Shpendi: settimo angolo.

19′ pt. Ora è forcing Cesena.

18′ pt. Cesena già al suo quinto angolo: batte Adamo e Bumbu non ci arriva a mezzo metro dalla porta, ancora angolo.

17′ pt. Ci prova l’Alessandria: rasoterra fuori di Nichetti

15′ pt. Cesena intenso e martellante in pressing.

11′ pt. Miracolo di Liverani a negare il gol al destro di Albertini in area su assist di Bumbu

10′ pt. Dalla bandierina batte Adamo e Silvestri di testa sfiora il palo: altra grande occasione

9′ pt. Grande occasione per il Cesena: Corazza tira su Liverani che manda in angolo.

7′ pt Angolo di Adamo da destra e colpo di testa alto di Silvestri.

5′ pt. Cross di Lanesta da sinistra che sfila pericolosamente nell’area del Cesena

3′ pt. Cesena molto aggressivo.Fallo in attacco di Albertini in area su cross di Adamo.

2′ pt. Adamo butta in mezzo ma Silvestri non ci arriva di testa.

2′ pt. Sabbione abbatte Shpendi, punizione per il Cesena dai 25 metri.

1′ pt. Si parte: palla al centro battuta dal Cesena.

Squadre in campo.

Riscaldamento terminato, pochi minuti al via.

Giornata primaverile ad Alessandria, in corso il riscaldamento. Cielo velato da qualche nuvola e un vento piuttosto fastidioso sul terreno di gioco

Dalla Romagna 303 tifosi bianconeri nel settore ospiti: segnalati momenti di tensione tra le opposte tifoserie in avvicinamento allo stadio.

Toscano ripropone Prestia in difesa e rilancia Albertini titolare. Dal primo minuto ecco Cristian Shpendi in attacco.

Il Cesena cerca ad Alessandria la vittoria numero 12 in trasferta (sarebbe record in 83 anni di storia) che vorrebbe dire secondo posto e ingresso nei play-off dai quarti di finale, in programma il 16 e il 20 maggio. Di fronte, il Cesena si troverà un’Alessandria di fatto già ai play-out, che però avrebbe ancora una piccola possibilità di salvarsi direttamente qualora vincesse e all’Imolese venissero tolti altri 3 o 4 punti nelle due “battaglie” contro la Procura Federale fissate una per il 28 aprile e l’altra per la settimana successiva. Al momento puro… fantacalcio. Venendo al match del Moccagatta, l’Alessandria è al completo, mentre il Cesena ha perso in settimana Celiento per una testata fortuita all’occhio sinistro in allenamento (operato d’urgenza alla retina) e ha Stiven Shpendi, Prestia, Brambilla e Adamo non al meglio.