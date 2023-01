Calcio C, Cesena: Silvestri e Prestia, cugini in campo come i Pantani e i Bonci

Dunque Silvestri riabbraccia Prestia. Ma il Cesena schierò due cugini in campo già dalla prima partita ufficiale della sua storia, Rimini-Cesena del campionato 1940-’41, con Arnaldo (neo panni di giocatore-allenatore) e Tonino Pantani, a cui negli anni successivi si aggiungerà Mario (fratello del primo).

Ancora più numerosi (quattro) furono i cugini Bonci, pronipoti del celebre tenore Alessandro. Erano i fratelli Adler e Iro, cugini dei fratelli Emilio e Remo. Gli ultimi tre vestirono contemporaneamente la maglia del Cesena nel campionato di serie C 1950-’51, ultima volta di cugini insieme in campoi. Stessa parentela tra Giuseppe (1941-’42) e Antonio Palmas (1951-1957). In epoche diverse giocarono pure Giovanni (1978-’79) e Gabriele Zagati (1989-1995) originari della provincia di Rovigo. Curiosamente Giovanni realizzò il suo unico gol in bianconero in Bari-Cesena quando in campo c’era lo zio Costante Tivelli. Cugini bianconeri ci sono stati anche ai più alti livelli societari, come il presidente Edmeo Lugaresi e il suo vice Luciano Manuzzi (figlio di Dino). Stesso rapporto tra i rispettivi figli Giorgio e Michele. Infine Gabriele e Marco Valentini, che hanno entrambi ricoperto il ruolo di segretario generale (Marco lo è attualmente), dopo che i loro padri fratelli erano stati consiglieri dai tempi di Dino Manuzzi.