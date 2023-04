Calcio C, Cesena: riecco Silvestri, dubbio sulla trequarti

E’ stata dedicata ad un lavoro tattico focalizzato sul prossimo avversario dei bianconeri, la penultima seduta di avvicinamento alla gara con il San Donato Tavarnelle, andata in scena ieri mattina a Villa Silvia. Dopo un riscaldamento tecnico, Domenico Toscano ha diviso il gruppo in due squadre che hanno ripetuto una serie di situazioni di gioco per chiudere l’allenamento con una partitella. Contro i toscani, oltre allo squalificato Celiento, non sarà disponibile Mercadante che anche ieri ha lavorato a parte, tra palestra e corsa sul campo. In difesa tornerà dal primo minuto Silvestri, che andrà ad affiancare Ciofi e Prestia davanti a Tozzo.

Detto che davanti Stiven Shpendi e Corazza non si toccano, i maggiori dubbi dovrebbero riguardare le corsie esterne, dove potrebbe rivedersi Mustacchio dal primo minuto, e la trequarti, dove ci sono tre uomini (Saber, Chiarello e Bumbu) per una maglia. Oggi pomeriggio è in programma la rifinitura, al termine della quale la squadra bianconera si trasferirà in terra toscana.

Fischia Saia

Sarà Mario Saia della sezione di Palermo l’arbitro di San Donato Tavarnelle-Cesena, assistenti Fabio Mattia Festa di Avellino ed Egidio Marchetti di Trento, quarto ufficiale Andrea Bordin di Bassano del Grappa. Con il fischietto siciliano, alla quinta stagione nella Can C, il Cavalluccio ha sempre vinto nei due precedenti: 0-2 a San Benedetto del Tronto due anni fa e 2-0 in casa contro l’Ancona lo scorso anno. Tra i professionisti, invece, Saia non ha mai diretto il San Donato Tavarnelle.