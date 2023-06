Calcio C, Cesena: raduno il 12 luglio ma in società regna il silenzio

Nella tarda mattinata di ieri Toscano ha salutato Cesena e chiuso ufficialmente la sua prima stagione in Romagna. Dopo essersi recato in sede per salutare i dipendenti, il tecnico ha caricato in auto gli ultimi scatoloni e, assieme alla figlia Vittoria che lo ha accompagnato per tutto l’anno a Cesena, ha imboccato la E-45 e cominciato la lunga “maratona” che lo aspettava per arrivare nella sua Calabria, dove trascorrerà le vacanze in famiglia. In sede, Toscano ha comunicato la data per il raduno della nuova stagione, fissata per mercoledì 12 luglio. Il tecnico calabrese e il suo staff sono sotto contratto con il Cesena fino al 30 giugno 2024 e intende rispettare l’accordo.

Il problema, per Toscano, per Stefanelli e per i giocatori è che, nei giorni successivi all’eliminazione contro il Lecco, nessuno ha ricevuto comunicazioni da parte della proprietà, con Robert Lewis salutato cordialmente giovedì al termine di una serata tremendamente dolorosa. Nell’occasione il co-presidente ha detto al tecnico che l’anno prossimo si riproverà la scalata alla Serie B.

