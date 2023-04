Calcio C, Cesena, niente calcoli: una vittoria per il secondo posto

Alla penultima curva il sorpasso del Cesena è arrivato. Non è stato il colpo di reni sognato per un girone intero da Toscano, perché la Reggiana ha approfittato di un calendario morbido per festeggiare la B con un turno di anticipo, ma la vittoria contro la Vis Pesaro e il contemporaneo pareggio della Virtus Entella contro la Recanatese hanno permesso di agganciare i liguri e di superarli in classifica grazie al miglior fatturato nello scontro diretto: 0-0 in Liguria e 4-0 al Manuzzi. Con 90 minuti ancora da giocare, il Cesena ha la concreta possibilità di prenotare il miglior posto possibile sulla griglia di partenza dei play-off e salirà ad Alessandria con l’obbligo di vincere per non cestinare l’ennesima opportunità preziosa che si è costruito e al tempo stesso per non dipendere da un altro passo falso (sarebbe il terzo consecutivo dopo le ultime due “ics”) dei liguri. Detto che il Cesena deve pensare solo a vincere, ecco gli scenari che domenica attenderanno i bianconeri e l’Entella.

Da Alessandria…

Nella lotta a due per il secondo posto sarà lo stadio di Alessandria il campo principale. Al Moccagatta il Cavalluccio sfiderà una squadra che sabato ha ribaltato il Montevarchi dal minuto 88 al minuto 91: sotto di un gol, i grigi sono incredibilmente riusciti ad espugnare il Brilli Peri. Questo successo ha già garantito un vantaggio alla squadra allenata dall’ex bianconero Maurizio Lauro: l’essere testa di serie ai play-out. A quota 38 l’Alessandria non può essere raggiunta da Imolese e San Donato Tavarnelle, ovvero penultima e terzultima, e quindi ad oggi avrebbe un grande vantaggio agli spareggi: giocare il ritorno in casa e blindare la salvezza anche con due pareggi. Ma ovviamente ci sono ancora 90 minuti a disposizione e l’Alessandria, proprio grazie al gol di Martignano contro il Montevarchi, ha 11 probabilità su 81 (il 13,58%) di salvarsi direttamente. Detto delle 2 probabilità, il 2,47%, che vedono Alessandria e Fiorenzuola chiudere fianco a fianco a 41, con Torres e Olbia sopra quel punteggio (ma affinché i grigi si salvino deve battere il Cesena con 5 gol di scarto), le restanti 9 (11,11%) sono legate al successo dei grigi e, indipendentemente dai risultati di Olbia e Fiorenzuola, al contemporaneo ko interno della Torres (ora a +2) contro una Fermana già salva e in vacanza da due settimane. C’è però una variabile impazzita, che potrebbe riscrivere la classifica prima di domenica: se l’Imolese dovesse ricevere una nuova penalizzazione per il caso- Coaps (ma a oggi non ci sono udienze fissate) potrebbe scivolare a -7 dall’Alessandria. Di conseguenza lo scenario cambierebbe in quanto i grigi avrebbero anche la possibilità di mettere 9 punti di distanza dai rossoblù, un perimetro che cancellerebbe i play-out e che salverebbe direttamente la squadra di Lauro. In sintesi, l’eventuale -2 dell’Imolese stravolgerebbe gli scenari e domenica motiverebbe maggiormente i grigi, che altrimenti avrebbero bisogno di una serie di miracoli per evitare i play-out. Al netto di tutto ciò, il Cesena dovrà avere motivazioni a mille per non buttare via un’altra occasione.

… a Siena

Non dovesse vincere al Moccagatta, per chiudere al 2° posto il Cesena dovrà sperare in un altro passo falso dell’Entella. Gli uomini di Volpe, che fino a dieci giorni fa avevano la B in mano dopo il successo contro il Pontedera e il pareggio casalingo della Reggiana contro la Recanatese, giocheranno a Siena contro una squadra che conosce già il proprio destino: i toscani hanno già strappato la qualificazione ai play-off e sono già certi di giocare il primo turno in trasferta. Tra ottavo, nono (la posizione occupata attualmente) e decimo posto non cambia nulla a termini di regolamento e quindi i bianconeri di Toscana saranno, come lasciato dichiarato chiaramente sabato dal diesse Tarantino, già proiettati alla sfida secca in programma la domenica successiva. Pur sfidando un avversario che sul campo ha conquistato 12 punti in più dell’Alessandria, il compito dell’Entella appare sulla carta più agevole.