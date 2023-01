Calcio C, diretta Cesena-Fermana 0-0 live

CESENA-FERMANA 0-0

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Mercadante; Adamo, De Rose, Brambilla, Calderoni; Saber; S. Shpendi, Udoh. In panchina: 44 Lewis, 97 Pollini, 14 Celiento, 28 Silvestri, 6 Bumbu, 16 Albertini, 23 Mustacchio, 24 Bianchi, 88 Francesconi, 10 Chiarello, 9 Ferrante, 32 C. Shpendi. Allenatore: Domenico Toscano.

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Eleuteri, Spedalieri, Pellizzari, Carosso; Romeo, Giandonato, Misuraca; Nannelli, Fischnaller, Maggio. In panchina: 12 Vaccarezza, 22 Nardi, 4 De Pascalis, 6 De Nuzzo, 44 Gkertsos, 90 Ronci, 7 Graziano, 10 Tulissi, 14 Vessella, 23 Pinzi, 9 Bunino. Allenatore: Stefano Protti.

ARBITRO: Calzavara di Varese

Vento gelido e clima rigido prima della palla al centro

Cesena alla ricerca a tutti i costi della vittoria dopo l’ennesima affermazione della capolista Reggiana, che si è imposta 3-2 col brivido sull’Alessandria, con gol annullato ai piemontesi nel finale

Pomeriggio umido e freddo al Manuzzi, con pioggia per ora leggera durante il riscaldamento

La sorpresa di Toscano si chiama King Udoh: sarà l’ex Olbia e non Ferrante ad affiancare Stiven Shpendi in attacco nel match contro la Fermana che inizierà alle ore 17.30. Fuori anche Bianchi, con Brambilla e De Rose in mediana e Saber trequartista. Il capitano sarà Andrea Ciofi. Nella Fermana di Stefano Protti, che nel 2009-2010 guidò la Primavera del Cesena, in campo a sorpresa Giovanni Nannelli, di proprietà del Cesena e in prestito ai gialloblù marchigiani. L’ex più atteso, ovvero il portiere Michele Nardi, non al meglio andrà in panchina. Titolari gli altri due ex: il difensore centrale Stefano Pellizzari, che vestì il bianconero per 18 mesi tra Under 17 e Primavera dal 2012 al gennaio 2014, e il regista e capitano Manuel Giandonato. Da segnalare che Pellizzari tra i professionisti ha realizzato 4 reti, la metà delle quali (le ultime due) contro il Cesena, la prima con la maglia del Legnago e la seconda all’andata