Calcio C: Cesena, è fatta: Stiven Shpendi va all’Empoli in prestito biennale con obbligo di riscatto

E’ fatta: Stiven Shpendi si trasferisce in Serie A. Il rilancio dell’Empoli, annunciato ieri da Artico, è andato a segno e nella notte le due società hanno trovato l’accordo: dopo la sua prima stagione da professionista (12 gol in campionato), il centravanti italo-albanese lascia Cesena. Questa mattina alle 9.30 è salito sull’auto del suo manager italiano Romualdo Corvino per andare in Toscana: nel pomeriggio le visite mediche con il club biancazzurro e in serata la firma del contratto fino al 2027. Il trasferimento sarà a titolo temporaneo biennale, con obbligo di riscatto in favore del club toscano.