Calcio C: Cesena, Artico si presenta con le idee chiare: “Proveremo ad andare in B”

Primo giorno ufficiale, da direttore dell’area sportiva del Cesena, per Fabio Artico, presentato questa mattina al Manuzzi: <Ma io sto lavorando da oltre due settimane e lo sto facendo già con il massimo impegno – sottolinea – perché questa è una grandissima opportunità. Qua si respira e si gioca un calcio di alto livello, ci sono fame e ambizioni e un fortissimo senso di appartenenza. Noi non possiamo nasconderci: proveremo ad andare in B, ma senza mai perdere l’umiltà e la nostra dimensione. La costruzione della squadra? Noi vogliamo migliorarla, perché in questo momento è un po’ sbilanciata, ma anche sfoltirla, perché alcuni giocatori dovranno per forza uscire>. Artico ha confermato che il primo acquisto sarà Daniele Donnarumma, mentre Filippo Pittarello passerà al Cittadella: <Stiamo definendo entrambe le operazioni e domani arriverà il nuovo preparatore dei portieri>.