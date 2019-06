Cade in mountain bike a Ridracoli, 22enne ferito resta bloccato per ore

FORLI'. È stato trovato dopo essere rimasto a terra diverse ore, senza acqua, ferito al gomito. Disavventura senza gravi conseguenze per un 22enne che l’altra giorno aveva deciso di fare mountain bike nell’anello di Ridracoli. Caduto a terra era rimasto bloccato nel sentiero 233 Valdoppia. Ha dato l’allarme, senza però sapere esattamente dove si trovasse.

Carabinieri Forestali, di Corniolo, Soccorso alpino e Carabinieri di Meldola hanno faticato per rintracciarlo e trasportarlo in ospedale grazie all’elicottero visto che si trovava in una zona impervia.