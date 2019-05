Cade durante l'arrampicata: riminese ferito in ospedale - VIDEO

RIMINI. Un volo di cinque metri durante un'arrampicata. Una caduta di schiena con una botta tremenda contro la parete. Protagonista, suo malgrado, della vicenda un riminese di 57 anni che mercoledì, insieme alla sua compagna di 54, stava concludendo la via di arrampicata chiamata Via dell'Amicizia in zona Val d'Abisso, nel Comune di Piobbico, Monte Nerone.

La donna è riuscita a trattenere la caduta ma sono stati necessari i soccorsi perché a causa dell'impatto il riminese accusava una insufficiente capacità respiratoria. Sul posto sono intervenuti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche e il 118: da Fabriano è volato un elisoccorso. La vittima della caduta è stata prima stabilizzata e poi trasportata all'ospedale Torrette di Ancona.