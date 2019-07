Buskers, il festival di Ferrara fa tappa a Cesenatico

Il celebre Ferrara Buskers Festival fa tappa per la prima volta a Cesenatico. L’appuntamento è per lunedì 26 agosto, quando 20 gruppi di musicisti protagonisti della 32ª rassegna internazionale dell’artista di strada si esibiranno per la prima volta nel cuore della località romagnola.

L’assessora

Il programma del festival è stato presentato a Ferrara, alla presenza di Gaia Morara, assessora al turismo di Cesenatico. «C'è da esser lusingati e ringrazio l’Associazione Ferrara Buskers Festival e tutta l’organizzazione per aver scelto Cesenatico come location ospite il 26 agosto – ha detto Gaia Morara – Per Cesenatico è un vanto poter ospitare questo popolo di artisti, e per questo ringrazio anche Confesercenti, partner del Comune in questa iniziativa. Non ci resta che definire con gli organizzatori e la direzione artistica il luogo preciso in cui si svolgerà l’evento, ma lo concorderemo insieme a seguito del sopralluogo in programma venerdì 2 agosto.

La nostra volontà è quella di indirizzarci verso le zone della città che possano dare maggior risalto possibile all’evento, ma è necessario arrivare a una decisione condivisa anche in base alle esigenze degli artisti». Notoriamente gli artisti a Ferrara sono dislocati in tutto il centro storico e si esibiscono in contemporanea. E quindi difficilmente si potrà parlare di una location con un palco, a meno di stravolgimenti della formula originaria.

Il programma del festival

Il Ferrara Buskers Festival ha quest’anno tre tappe lontano dalla sua sede naturale: inizierà da Mantova il 22 agosto, per spostarsi a Comacchio il 23 e poi per la prima volta a Cesenatico il 26 agosto. Nel fine settimana del 24 e 25 agosto e poi dal 27 agosto al 1° settembre, i musicisti si esibiranno a Ferrara, tra il Castello Estense e i bellissimi palazzi e monumenti della città.



Legami con Ferrara

Sempre più Cesenatico sembra avere instaurato collaborazioni con realtà ed eventi anche di spicco come “Il Ferrara Buskers Festival”, organizzate e che hanno luogo nel ferrarese. Oltre a questo evento va ricordato più di recente “Calici d’Estate” lungo corso Garibaldi dal 21 al 23 giugno: una degustazione eno-gastronomica con produttori e cantine d’Italia per il solstizio d'estate. Una prima edizione con l'organizzazione “Feshion Eventi” di Ferrara. Mentre durante tutto il periodo natalizio è stato allestito in piazza Andrea Costa il “Cesenatico Ice Park & Christmas Village”: la grande pista di pattinaggio più lo scivolo e a fianco il mercatino. Sponsorizzata dal Comune e che nasce da una cordata di tre aziende del ferrarese “Made Eventi” capofila, “Delphi International” e “Engi Events”,