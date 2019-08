Bufera per il film web "Riccione". La Rai: non volevamo offendere

RICCIONE. La Rai si difende. Dopo avere subito a raffica critiche pesantissime sul film Web Riccione, arriva una nota in cui viene assicurato che "non si voleva offendere nessuno". Il film distribuito sulla piattaforma Youtube e della durata di una quarantina di minuti aveva scatenato la rabbia di tutte le categorie economiche riccionesi, dell'opposizione di centrosinistra, dell'Arcigay e nel mirino era finito anche l'assessore al Turismo Stefano Caldari che con il Comune di Riccione aveva sostenuto e rilanciato l'"opera".

"Leggiamo con sorpresa e dispiacere alcune dichiarazioni polemiche che si sono susseguite negli ultimi giorni in relazione al film web “Riccione”", si legge in una nota di Rai Pubblicità, Direzione Trade Marketing e Iniziative Speciali. "E’ utile ricordare che essendo un prodotto costruito per la distribuzione su youtube, il film è composto da alcune delle realtà di maggior successo del mondo dei Creators del digitale. Da questi vengono quindi ripresi tormentoni e stili comici evidentemente legati al nonsense propri del contesto di riferimento".

"Nello specifico, ad esempio, il personaggio del bagnino, evocato nei giorni scorsi, è diventato un tormentone social, proprio dopo avere partecipato, sempre in chiave parodistica, ad una nota trasmissione televisiva, interpretando il ruolo di rappresentante della “squadra del gay pride” - prosegue la difesa della Rai - . Nessun intento offensivo quindi, e sarebbe assolutamente improprio creare collegamenti con temi e situazioni reali. In sintesi, si tratta di un video web di intrattenimento nonsense di natura comica e di sottolineatura parodistica di luoghi comuni, che non rappresenta, ne ha mai avuto l’obiettivo di rappresentare in maniera realistica la città di Riccione".