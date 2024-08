Fognano, lavori per 300mila euro sulla scarpata che si affaccia sul Lamone

Lavori in corso finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per migliorare la stabilità della scarpata che affaccia sul fiume Lamone per mettere in sicurezza l’abitato di Fognano, nel comune di Brisighella. È lo scopo delle opere di consolidamento sui versanti, finanziate dal Pnrr con 300mila euro, avviate dalla Regione per preservare la scarpata fluviale da un possibile arretramento e ridurre il rischio idrogeologico nell’area bagnata dal fiume. Il progetto e la direzione dei lavori, che si concluderanno nel prossimo autunno, sono a cura dei tecnici dell’Ufficio territoriale di Ravenna dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

I lavori in corso

Attualmente è in corso la riprofilatura del ciglio della scarpata, erosa dall’alluvione dello scorso anno, oltre al taglio della vegetazione morta e pericolante. Allo stesso tempo si sta provvedendo alla messa in opera delle reti protettive e di una geo-griglia di contenimento aderente al terreno. La struttura è tenuta ferma da un intreccio di funi in acciaio bloccate in superficie con una chiodatura diffusa. Questi interventi si aggiungono a quanto già realizzato a Fognano alla confluenza del Rio Bagno con il Lamone. Per risistemare le scarpate sono stati impiegati rivestimenti in reti anti-erosive e calcestruzzo, tiranti, chiodature e dreni sub-orizzontali.