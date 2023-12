Brisighella, incidente: gravissimo 81enne investito, muore il cane che aveva al guinzaglio

Questa mattina, verso le 7, in via F.lli Cardinali Cicognani a Brisighella, nei pressi del frantoio Ossani, una pattuglia del Nucleo Infortunistica del Comando della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta per rilevare un incidente stradale. Secondo i primi rilievi un furgoncino Fiat Fiorino, condotto e di proprietà di un residente del '58 di Brisighella ha investito un pedone, del '41, anch'esso residente a Brisighella, che stava portando al guinzaglio il proprio cane. L’incidente è avvenuto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale; dopo il violento impatto con il furgone l’uomo è stato sbalzato sul selciato e il cane è rimasto esanime sul selciato. Sul posto oltre alla pattuglia della polizia locale il personale del 118 che è intervenuto sul posto con un’ambulanza e l’elicottero che ha trasportato il pedone all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.