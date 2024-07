Brisighella, approvato il progetto per la messa in sicurezza della Sp 302 “Brisighellese”

La Provincia di Ravenna ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di sistemazione e messa in sicurezza del versante franoso lungo la strada provinciale 302R “Brisighellese” al km 75+500 a San Cassiano, nel comune di Brisighella. Il progetto rientra nell’ambito dell’articolato piano di interventi posti in essere dall’amministrazione provinciale per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali a seguito degli eventi alluvionali che lo scorso anno hanno colpito il territorio ravennate. Tra questi figurano anche i progetti esecutivi, recentemente approvati, relativi a lavori lungo la strada provinciale 306R “Casolana-Riolese”, a monte di Casola Valsenio, e sulla strada provinciale 63 “Valletta-Zattaglia” a Brisighella.

L’intervento in programma a San Cassiano, del valore complessivo di 3 milioni e 600mila euro, sarà finanziato attraverso il contributo concesso dall’ordinanza n.13 del 31 ottobre 2023 del commissario alla ricostruzione post-alluvione, generale Francesco Paolo Figliuolo.

A seguito degli eventi alluvionali avvenuti nel maggio 2023 il tratto stradale in corrispondenza del km 75+500 della strada provinciale 302R, era stato interessato da estesi movimenti franosi che ne avevano interrotto la circolazione stradale, successivamente ripresa a senso unico alternato. Il progetto approvato prevede la completa riapertura al traffico della stessa ed una serie articolata di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale precedenti all’evento.

Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del bando di gara d’appalto, a cui farà seguito l’aggiudicazione e l’avvio del cantiere.

“Completo ripristino della rete viaria e salvaguardia della sicurezza stradale sono al primo posto nell’incessante lavoro che l’amministrazione provinciale sta portando avanti in questa fase di ricostruzione post alluvione - dichiara il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale -. Stiamo procedendo a pieno ritmo per la fattiva attuazione del dettagliato piano di azioni che abbiamo elaborato per la messa in sicurezza del territorio. Dopo l’esecuzione delle opere in somma urgenza ora l’attenzione è rivolta ad interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali. L’area collinare, particolarmente colpita dagli eventi alluvionali, sarà oggetto di interventi molto significativi, come appunto quello di prossima realizzazione sulla strada provinciale 302R, un’importante arteria di collegamento tra Emilia-Romagna e Toscana”.