Brisighella piange il cardinale Achille Silvestrini. Aveva 95 anni

BRISIGHELLA. Chiesa in lutto per la morte in Vaticano del cardinale Achille Silvestrini, deceduto a 95 anni. Originario di Brisighella, entrato a 19 anni nel Seminario Diocesano faentino, era una delle figure più rappresentative della diplomazia e in particolare della Segreteria di Stato vaticana della seconda metà del Novecento. Al servizio al Palazzo Apostolico dal 1953 al 1988 al servizio di cinque Papi fu “ministro degli esteri” della Santa Sede; il suo nome è legato alla stagione della Ostpolitik vaticana con i primi contatti con le martoriate comunità dell’Europa orientale e con i governi comunisti e alle trattative che hanno portato alla revisione del Concordato lateranense. Ma nel corso del ministero sacerdotale ha svolto un ruolo chiave a Villa Nazareth, l’istituzione a favore dei ragazzi meritevoli ma provenienti da famiglie meno abbienti e dove sono passati tra gli altri anche l’attuale cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e il premier Giuseppe Conte.

