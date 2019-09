Boom dei monopattini a noleggio a Cattolica, fino a 900 al giorno

CATTOLICA. A Cattolica in media vengono affittati ogni giorno 350 monopattini elettrici. E in alcuni giorni si è arrivati anche a 900 noleggi. Zero incidenti finora causati dai mezzi a propulsione elettrica, o che li hanno coinvolti. E’ il bilancio del sindaco Mariano Gennari per i primi 50 giorni di sperimentazione in città dei monopattini elettrici, che erano stati battezzati dall’ex ministro Danilo Toninelli. Numeri forniti dal sindaco alla trasmissione “Mi manda Raitre” condotta da Salvo Sottile, che ieri mattina ha mandato in onda un servizio direttamente dalle strade della Regina.

«I monopattini elettrici sono un’opportunità in una cittadina come Cattolica, che conta un milione e 800 mila pernottamenti in sei chilometri quadrati. La parola d’ordine è sostenibilità», ha continuato Gennari. Di sostenibilità ambientale e dell’esperienza dei monopattini elettrici, il primo cittadino parlerà anche il prossimo 24 settembre all’incontro “Liberi e mobili: proposte per una mobilità a emissioni zero nella Legge di Bilancio 2020” organizzato da Legambiente a Roma. L’evento si terrà dalle ore 10,30 alle 13 presso l’Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio. Sarà una mattinata di dibattito e riflessione proprio sul tema della mobilità, per presentare un pacchetto di proposte per la Legge di bilancio 2020 e per aprire un confronto con governo, parlamentari, categorie, associazioni, imprese del Forum Mobilità promosso da Legambiente.

«Ho raccolto subito l’invito - dice Gennari - sono stato pronto a lavorare in sinergia con gli enti superiori per interagire e rappresentare le necessità in un ente locale come il nostro. Un Comune a “trazione balneare” che ha caratteristiche ben diverse da quelle che possono essere proprie di qualsiasi altra cittadina o di un grande comune. Per tale ragione ho accolto con favore questo momento di confronto. Così come ho potuto fare al G20S di Castiglione della Pescaia (Grosseto), appena conclusosi, potrò interagire per presentare le esigenze locali viste con occhi di vive ed amministra il territorio ogni giorno. Anche qui i temi di sostenibilità ambientale, innovazione, inclusione e competitività sono stati al centro dei tavoli di lavoro tra i rappresentanti dei comuni costieri».