Bimbo morto a Mirabilandia, per 3 minuti il corpo vicino al bagnino

RAVENNA. Per tre minuti il corpicino galleggia a pancia in giù, trasportato dalla corrente dal centro della vasca fino alla parte laterale. Un tempo lunghissimo, che secondo la Procura ha segnato il destino del bambino di 4 anni di Castrocaro morto a Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia. Per questo fra i dieci indagati, oltre alla madre del bimbo, figurano il bagnino di salvataggio neo 18enne che si trovava più vicino al punto della piscina in cui è avvenuto il presunto annegamento.

Poi si risale tutta la filiera delle responsabilità, fino alla direzione del parco.

