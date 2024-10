Sfregiò al volto un uomo in modo permanente a Cesena: 23enne arrestato a Bertinoro

I militari della Stazione Carabinieri di Bertinoro, nel pomeriggio di ieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di esecuzione per la carcerazione, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Forlì, a carico di un 23enne, rintracciato nel centro cittadino. Il giovane deve scontare una pena residua di 3 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione, per la condanna definitiva combinata dal Tribunale di Forlì per i reati di lesione personale, aggravata dallo sfregio permanente del viso, e porto di armi e/o strumenti atti ad offendere, commessi in Via Emilia Ponente di Cesena, nel pomeriggio del 10 marzo 2023, al culmine di un dissidio con un 32enne. Al termine delle attività svolte dai carabinieri della Stazione di Bertinoro l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Forlì dove, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, sconterà la pena residua.