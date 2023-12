Bertinoro. Rotonda di Panighina, lavori al via il 15 gennaio per 1,3 milioni

«Siamo usciti dal libro dei sogni e siamo entrati nella fase realizzativa». Così la sindaca Gessica Allegni ha concluso l’incontro pubblico dedicato alla presentazione del cantiere della rotonda di Panighina. Un’opera attesa da anni da circa 1 milione e 300 mila euro i cui lavori dovrebbero iniziare il 15 gennaio prossimo e terminare nel giro di sei mesi, o al più tardi entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Coromano e la fase più delicata dell’opera riguarda i numerosi sottoservizi presenti sotto al manto stradale. «L’intervento di per sé non presenta grandi particolarità - spiega Luca Gardelli, dell’ufficio nuove infrastrutture della Provincia - ma l’ aspetto più delicato è la gestione dell’interferenza dei sottoservizi. Abbiamo di tutto: fibra ottica, rete gas, uno scolo consortile, acquedotto e la complicazione maggiore è la scarsa conoscenza sulla reale posizione di questi servizi. Sono stati attivati tutti gli approfondimenti possibili ma dalla teoria alla pratica ci sono sempre molte incognite».

Gli operai lavoreranno senza mai chiudere la via Emilia al traffico. «Abbiamo lavorato per evitare la chiusura di qualsiasi strada così come la realizzazione di percorsi alternativi - conferma Luca Freddi dello Studio associato Lombardi Spazzoli e Paglionico che ha partecipato alla gara assieme alla ditta Coromano -. Gestiremo il cantiere in modo tale da non creare neanche sensi unici alternati se non temporaneamente attivando tutti gli strumenti di comunicazione per avvisare residente e imprese del territorio per tempo».

L’intervento sarà realizzato per step. «Nella prima fase del cantiere - spiega Luca Nardi, ingegnere dell’impresa Coromano - lavoreremo ai lati della rotatoria quindi il traffico non ne dovrebbe risentire. L’intervento durerà circa 1 mese e mezzo e si svolgerà in gran parte sull’area verde. Creeremo già la parte di illuminazione pubblica. Procederemo, poi, realizzando un quarto di rotonda alla volta. Nella prima fase dei lavori rimarrà operativo l’attuale semaforo che sarà eliminato quando creeremo una rotonda provvisoria che sarà più grande di quella finale. Nello step successivo, gli operai lavoreranno nella parte centrale della rotonda per preparare le basi della futura rotatoria. Quella provvisoria sarà mobile quindi verrà leggermente variata a seconda delle necessità. Infine, creeremo tutte le finiture e posizioneremo la segnaletica orizzontale».

In caso di imprevisti, c’è la possibilità di aprire al traffico via del Tratturo ma solo provvisoriamente. L’opera potrebbe essere affiancata da un’ulteriore rotatoria per sgravare ulteriormente il traffico dalla zona industriale di Panighina. «Il Comune - anticipa la sindaca - sta portando avanti la progettazione di una seconda rotatoria all’incrocio con la via nuova per consentire una seconda uscita dei camion dalla zona industriale».