Oggi i Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti con due automezzi verso le 15.45 in Via Nuova a Bertinoro nei pressi del cimitero della Panighina per l’incendio di una autovettura. Il conducente, durante la marcia, vedeva del fumo uscire dal vano motore e chiedeva immediatamente soccorso alla sala operativa VVF. Le squadre hanno estinto rapidamente le fiamme che avvolgevano l’auto, usando la schiuma in dotazione e riuscendo a limitare i danni all’autovettura. Nessuna risulta persona ferita.