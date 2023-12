Bertinoro: alluvione e contributi alle famiglie, ecco come richiederli

E' pubblicato sul sito del Comune (clicca qui per accedere) l'avviso pubblico per accedere ai contributi straordinari derivati dalle donazioni ricevute dal Comune di Bertinoro per le persone che hanno subito danni dall'alluvione del maggio 2023. Il fondo, costituito dalle elargizioni e dalle donazioni di privati, aziende e altri enti pubblici, ammonta a circa 90.000 euro. Questa cifra viene messa a disposizione dei cittadini che hanno subito danni, a beni mobili, dall'alluvione fino ad un importo massimo di 1.500 euro a famiglia.

La modalità di accesso avviene tramite la compilazione di un modulo e fino all'importo di 200 euro non necessità della giustificazione delle spese sostenute. Da 200 a 1.500 euro sono invece necessari fatture, scontrini che attestino la spesa effettuata per i beni mobili.

Per tutte le informazioni e per assistere i cittadini nella compilazione dei moduli bisogna contattare gli uffici comunali ai seguenti numeri: 0543/469209/208/211/210. Sarà possibile presentare domanda fino al 5 aprile 2024.