Bertinoro, il nuovo ambasciatore dell'Albana viene dal Benin

BERTINORO. È il sommelier Gilles Degboe Coffi, classe 1989, nato in Benin, ma ormai romagnolo doc (vive a Cesena da quando aveva 5 anni) il nuovo ambasciatore dell’Albana. Il 30enne si è infatti aggiudicato la terza edizione del Master svoltasi a Bertinoro nella Chiesa di San Silvestro. Una sfida all’ultimo voto, che ha visto confrontarsi dieci sommelier da tutta la Penisola alle prese con il vitigno autoctono bianco per eccellenza della Romagna, prima Docg in Italia nel 1987.

