Ben Harper in concerto a Cesena!

CESENA. Svelato il secondo artista del cartellone di “Acieloaperto” 2020. È Ben Harper, che sarà in concerto martedì 4 agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena. La rassegna ospiterà anche Niccolò Fabi il 25 luglio. Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album “Welcome to the cruel world” e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile e una capacità di fondere diversi generi. Sarà accompagnato dal percussionista Leon Mobley, dal bassista Juan Nelson, dal batterista Oliver Charles e dal chitarrista Jason Mozersky: gli inseparabili The Innocent Criminals, artefici di fantastiche esibizioni e concerti esplosivi. I ritmi blues e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo rendono uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale. I biglietti sono disponibili sui circuiti di vendita Ticketmaster e TicketOne.

