Bellaria, perde il controllo della moto e finisce a terra. E' grave

Perde il controllo della moto e finisce a terra. E' grave, ricoverato in Ortopedia. L'incidente è avvenuto sulla Via Bobbio, all'altezza della struttura "Gelso Sport", a Igea Marina, ieri sera alle ore 21,30 circa. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Reparto Assetto del Territorio-Nucleo Infortunistica Stradale del Comando Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina. Il ferito è un uomo del 1961 residente a Gatteo.

E' stato trasportato in ambulanza all'Ospedale Civile di Cesena, dove si trova ricoverato per fratture multiple. Non è in prognosi riservata. Da una prima analisi degli accertamenti, tuttora al vaglio dell'Ufficio Infortunistica del Comando, emerge che il conducente del motociclo (Harley Davidson) stava percorrendo il tratto rettilineo della Via Bobbio direzione monte-mare, quando, giunto all'altezza di una curva a destra, adiacente la struttura "Gelso Sport", per cause imprecisate ha perso il controllo del proprio veicolo, rovinando al suolo, unitamente al proprio mezzo. Il motociclista è stato immediatamente soccorso da altri utenti presenti nell'area interessata all'evento e successivamente trasportato a mezzo autoambulanza del 118 in ospedale.