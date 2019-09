Bellaria. Messa in spiaggia col maltempo: "Il sole è dentro di noi"

BELLARIA IGEA MARINA. Nonostante il maltempo, questa mattina all'alba don Marco Foschi ha celebrato la messa in spiaggia ai bagni Marco 66 e 67.

"Il sole è dentro di noi, si tratta di cercarlo ma non da soli... fuori di noi ci sono dei doni che vanno scoperti come un tesoro, perché il tesoro della vita c'è, ma va cercato", è stato un brano dell'omelia. Nonostante le previsioni meteo fossero pessimiste, la messa, come si vede dalle foto pubblicate da Valeria Censi, è stata molto frequentata.