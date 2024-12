Gli ultimi due concorsi del 10eLotto di venerdì 13 e sabato 14 dicembre premiano l’Emilia-Romagna, come riporta Agipronews, con due vincite per un totale di 50mila euro, grazie a un 7 Doppio Oro da 30mila euro realizzato a Faenza, e un 9 da 20mila euro indovinato a Bellaria Igea Marina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi di euro dall’inizio del 2024.