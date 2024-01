Morta Clara Vasini: Bellaria in lutto per la scomparsa dell’ex vice sindaca

La comunità bellariese è in lutto per la morte di Clara Vasini, scomparsa all’età di 87 anni. Così il Comune in una nota: “Ricordandone la passione e la dedizione, il sindaco Filippo Giorgetti, la Giunta e l’Amministrazione Comunale tutta si uniscono al lutto per la scomparsa di Clara Vasini, da vice sindaco di Bellaria Igea Marina protagonista del percorso che portò alla realizzazione dell’Isola dei Platani, per tanti anni figura attiva nella vita pubblica e politica della città”.

“Se Bellaria Igea Marina - scrive Nando Fabbri su Facebook - nei decenni scorsi era riuscita ad essere un punto di riferimento per le altre comunità romagnole e per i turisti che frequentavano la Riviera adriatica questo lo dobbiamo anche al suo lavoro, al suo entusiasmo, alla sua capacità di guardare avanti e al garbo, alla dolcezza, alla serietà che l’hanno sempre contraddistinta. Ciao Clara. Grazie ...un grande abbraccio”.