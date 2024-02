Igea Marina. Azzannata da un pitbull lasciato libero al parco finisce al pronto soccorso

BELLARIA-IGEA MARINA. Azzannata da un pitbull senza guinzaglio, tre punti di sutura per una 60enne. Attimi di terrore, quelli vissuti domenica sera, a Igea Marina nell’area verde di via Orazio da una residente della zona, la 60enne Maria Merighi, che stava portando a passeggio Atena, una golden retriever di otto mesi, presa in custodia durante un breve viaggio di sua figlia che ora ricostruisce l’accaduto.

La vicenda

«Sembrava una serata come tante finché – esordisce Sonia Presepi – un grosso pitbull è piombato d’un tratto addosso alla nostra Atena, che per fortuna è riuscita a sgusciar via, a folle velocità. Una volta trovatosi di fronte mia madre, il cane l’ha attaccata facendola crollare rovinosamente a terra. Poi l’ha morsicata con forza, sopra il ginocchio». Seguono momenti convulsi: la donna grida in preda ad una paura impastata con l’incredulità di un incubo a occhi aperti. «Nel frattempo è accorso il padrone del pitbull, privo di guinzaglio, che l’ha allontanato mentre le grida disperate di mia madre hanno richiamato l’attenzione dei passanti». Superato lo choc, la donna viene aiutata a risollevarsi, prende il cellulare dalla borsa e tra le lacrime chiama il marito che arriva e, constatata la situazione, la carica in auto, diretto al Pronto soccorso di Cesenatico. «La disavventura – prosegue Sonia - è finita con tre punti di sutura e, almeno per il momento, 14 giorni di prognosi. Ma non è tutto. Oggi (ieri nd), mia madre ha ricevuto il richiamo dell’antitetanica che le hanno somministrato domenica». La donna si è già recata dai carabinieri a sporgere denuncia e ora si confronterà con i proprietari del pitbull, che si sono dimostrati molto dispiaciuti per l’episodio. Da controllare, come spiega Sonia, anche il libretto sanitario del cane e le vaccinazioni effettuate.

L’importanza del guinzaglio

Ma cosa è successo alla cucciola che ha evitato l’agguato? «L’hanno ritrovata, tempo dopo, ben nascosta nel parco - spiega Sonia -. Fortuna ha voluto che non sia scappata in direzione della strada con il rischio di finire sotto una macchina. Siamo molto affezionati a lei, l’abbiamo presa anche perché mio figlio è autistico». Con l’occasione, Sonia lancia un appello, ricordando che bisogna tenere il cane al guinzaglio, anche se è docile. «Si tratta di un’esigenza sancita per legge e che assicura la sicurezza di tutti, anche del nostro cucciolo, che potrebbe esser spinto a fuggire per qualche imprevisto. Se vogliamo far correre i nostri quattrozampe, è sufficiente portarli allo sgambatoio».