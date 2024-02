Cerca un appartamento in affitto a Bellaria e provano a rifilargliene uno all’Isola d’Elba: “Attenti alle truffe”

Cerca un appartamento estivo a Bellaria, ma le spediscono foto di una casa all’isola d’Elba. Raggiro scampato per un soffio. L’estate non è poi così lontana e, tra gli aficionados della Riviera, c’è chi prenota già appartamenti in affitto per assicurarsi svago infarcito di tintarella. Giocare d’anticipo, tuttavia, sembrerebbe non bastare per evitare i radar dei truffatori.

Ne è un esempio la disavventura capitata ad un’educatrice scolastica di Mantova che si è affidata ai social per cercare la casa-vacanze dei suoi sogni. Stando alle foto, che le hanno inviato due donne (fantomatiche residenti nella città di Panzini), era riuscita a fare centro al primo colpo. Ma tutto era troppo perfetto, in primis gli scatti degni di una rivista patinata. Così la quasi-turista si è cimentata nelle verifiche del caso, inserendo le immagini su Google. Da qui l’amara scoperta. L’appartamento risultava dedicato all’affitto turistico ma era situato... all’Isola d’Elba, in Toscana. Per fortuna la giovane non aveva ancora spedito l’anticipo per fermare la proposta all’apparenza così ghiotta e dunque non ha nulla da rimpiangere.

Dall’agenzia immobiliare EvangelistiCasa di viale Pinzon a Bellaria, la moglie del titolare, Barbara, conferma che «le truffe da parte di privati sono frequenti, soprattutto nelle due settimane centrali di agosto». L’invito è a rivolgersi a professionisti del settore «e a stare in campana davanti a privati che offrono case di qualità a prezzi irrisori, a fronte di caparre consistenti». Occhio anche alle foto, che spesso i balordi clonano o rubano dai siti delle agenzie immobiliari, «tant’è che da diversi anni – sottolinea Barbara – noi applichiamo il nostro logo sopra ogni scatto».

Dal canto suo Bellaria Igea Marina non si farà trovare impreparata, quanto a novità. Lo stabilimento 18, per esempio, propone il parcheggio incluso con gli ultimi cinque abbonamenti stagionali. Al costo complessivo di 500 euro, sono previsti due lettini sull’arenile, a partire dalla quarta fila, nonché uno stallo in un parcheggio privato e recintato che, precisano ancora dal Bagno 18, dista 300 metri dalla spiaggia. «Per tutta la stagione, avrete la chiave per entrare e uscire a piacimento, anche la sera», fanno presente.