Bottigliate in testa in un appartamento a Bellaria. Violenta lite finisce nel sangue: 40enne in ospedale

Violenta lite finisce nel sangue al primo piano di in un’abitazione in via Adige privata Vasini a Bellaria Igea Marina. Un uomo, un bellariese di 40 anni, è stato colpito alla testa, probabilmente da una bottigliata o comunque da un oggetto contundete, ed è rimasto ferito, tanto da lasciare tracce di sangue lungo tutta la scalinata interna dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre all’ambulanza del 118: il ferito è stato portato in ospedale. Non è ancora chiaro cosa ci sia all’origine dell’aggressione, probabilmente un regolamento di conti. L’uomo ferito sarebbe già noto alle forze dell’ordine. A ferirlo sarebbero stati in tre e poi si sono dati alla fuga.