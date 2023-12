Bellaria, una statua per la storica pescivendola: “Da giovane mi vergognavo a gridare”

Ha spento 89 candeline stretta alla comunità igeana Adele Forlazzini, storica pescivendola della città. Non capita a tutti di vedersi dedicare una statua, figuriamoci in vita, ma è quanto è successo a questa vulcanica romagnola doc che, il 1° maggio del 2019, in veste di madrina ha alzato il velo sul monumento simbolo delle mogli dei pescatori, di cui è l’ultima in vita. L’opera, installata alla rotatoria nei pressi del Palacongressi, la ritrae mentre conduce a mano la bici con cui percorreva anche 30 chilometri partendo all’alba per vendere il pescato sino ai casolari più sperduti dell’entroterra. Un’epoca in cui esisteva ancora il baratto e si parlava solo romagnolo. Una Pisaera figlia d’arte che ha cominciato a sette anni con la carriola carica di lumachine e “poveracce”. «All’inizio ero timida – spiega – e mi vergognavo a gridare finché mi son fatta coraggio. Per farmi capire a Cesenatico ho dovuto imparare parole nuove».

Grande festa

La festa è stata organizzata sabato sera nel salone della parrucchiera Valentina. Come ribadisce il parroco di Nostra Signora del Sacro Cuore di Igea don Marco Foschi, «Adele rappresenta veramente la storia della città». In linea il sindaco Filippo Giorgetti che ha donato una pergamena alla festeggiata definendola «custode di un’antica e nobile tradizione perché erano le mogli dei pescatori a vigilare sull’economia familiare. Il delicato aspetto della vendita casa per casa veniva affidato alle donne che macinavano chilometri con qualunque tempo».

«Sono troppo contenta – lo ringrazia Adele alternando il dialetto all’italiano – anche se dovessi morire domani». Tante volte ha donato sogliole o prelibatezze a madri che non potevano permettersele per i figli e ora quegli stessi bambini divenuti grandi passando in auto abbassano il finestrino per salutarla. All’arrivo della giovane c’era chi usciva di casa con un tegame di alluminio scorticato per raccogliere le bontà acquistate e chi invece calava dal terrazzo cestello e soldi. Per tutti era lei la ventata di notizie e sapori sprigionata dall’azzurro del mare sino alle colline.