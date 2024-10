Bellaria, trovato morto nel torrente Uso - Gallery

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questo pomeriggio poco dopo le 15, lungo le sponde del fiume Uso nel tratto compreso tra il comune di Bellaria Igea Marina e quello di San Mauro Pascoli. L’uomo aveva in tasca cellulare e documenti ed è stato identificato. Si tratta di un cittadino marocchino di 48 anni, regolare sul territorio. Il suo corpo è stato notato da addetti allo sfalcio che operavano sulla stradina di ghiaia lungo il canale. Il cadavere era riverso a faccia in giù in acqua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bellaria Igea Marina, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Stando ad una prima ricognizione cadaverica, la morte risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento. La squadra di soccorso acquatico dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero della salma che è stata trasportata in obitorio. L’indagine al momento è dei carabinieri di Bellaria Igea Marina e stando alle prime informazioni trapelate si potrebbe trattare di un uomo che lavora come bracciante e arrivato da poco meno di un mese in Italia.