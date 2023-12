Bellaria piange il “pioniere” Morri: “Una colonna, figura d’altri tempi”

Bellaria Igea Marina piange Ermanno Morri, una vita per la città. Se n’è andato all’età di 85 anni, definito da chi l’ha conosciuto “una figura di altri tempi”. Geometra e imprenditore alberghiero, fu uno degli artefici del percorso che portò all’indipendenza della città dal Comune di Rimini, nel lontano 1956. Il funerale si terrà oggi alle 14 al Sacro cuore di Bellaria.È stato uno dei fondatori della locale azienda di soggiorno che guidò negli anni Settanta, ricevendo a fine decennio il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Capitanò anche l’associazione albergatori rimanendo sempre «un riferimento per la vita politica del nostro del nostro paese», come sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti che fatica a parlare di lui al passato, definendolo «una colonna, un capostipite ma anche un modello per chiunque voglia svolgere un buon servizio per il paese nelle associazioni o nelle istituzioni. È questa l’eredità spirituale che di Morri vogliamo conservare, senza dimenticare che è stato un grande uomo di valori solidi e legati alla famiglia».

Alla sua memoria il consiglio comunale di ieri ha dedicato un minuto di raccoglimento.

La stessa commozione si ritrova nelle parole dell’imprenditore balneare Arnaldo Valentini. «Con te – scrive – se ne va la storia della città. Pieno di ideali, hai sempre combattuto per la democrazia e la libertà. Primo segretario della Democrazia cristiana, hai sempre creduto nelle potenzialità del nostro paese, ti sei dedicato con tutte le tue forze al suo sviluppo e sei stato il primo segretario del Comune. Ti sei adoperato per la realizzazione di opere importanti, quali il palazzo del turismo, il piano dell’arenile, i campi da tennis e tanto altro. Sempre all’altezza di ogni situazione, hai sostenuto dialoghi proficui con parlamentari importanti che, per merito tuo, hanno sostenuto lavori fondamentali come la realizzazione delle scogliere e del porto canale. Cristiano convinto, te ne sei andato pregando con al fianco i tuoi familiari. Sentirò la tua mancanza, amico mio, con te ho combattuto tante battaglie e trascorso momenti indimenticabili».