Un tripudio di colori, maschere, musica e allegria hanno riempito il centro cittadino di Bellaria Igea Marina, con il Carnevale in Piazza che si è svolto domenica 2 marzo.

In 300 hanno sfilato per concorrere al premio “Gruppo mascherato più originale”. All’appello hanno risposto le scuole della città: le Scuole d’infanzia Bucaneve con “Un Mare di Amici”; il Gabbiano con “I frutti e le verdure del Gabbiano”, San Giovanni Bosco con “La carica dei 101”; le Scuole primarie Manzi con i gruppi “Che Manzi di pesci”, “Viva la pallavolo” e “Le Titac”; le Scuole Ferrarin con “Mary Poppins” e Carducci, Pascoli con “I mestieri di una volta”. Bambini, insegnanti e genitori hanno sfilato lungo il viale P. Guidi portando tanto colore ed allegria insieme alle musiche e balli di gruppo dei Taca Band, che hanno animato una Piazza Don Minzoni gremita di un pubblico festoso, con oltre 1000 persone.

Sul palco sono stati premiati i gruppi mascherati più originali, valutati da una giuria composta dai rappresentanti degli organizzatori e collaboratori dell’evento. Come premi in palio, sono stati aggiudicati tre Buoni Acquisto in materiale di cartoleria riconosciuti a: primo gruppo classificato “Le Tic Tac” della Scuola Manzi; secondi classificati “I frutti e le verdure del Gabbiano” della Scuola d’Infanzia Il Gabbiano e terzi, “La Carica dei 101” della Scuola d’Infanzia San Giovanni Bosco.

A conclusione del pomeriggio di festa, una gustosa merenda offerta a tutti i bambini e curata dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina, che insieme all’Amministrazione Comunale, Fondazione Verdeblu, AIA Federalberghi, Confcommercio, Cooperativa Bagnini, Confartigianato, Romagna Banca e Gran Bar – hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

«L’entusiasmo ed energia che hanno caratterizzato il Carnevale in Piazza di domenica 2 marzo, hanno sostituito la precedente preoccupazione del posticipo dell’evento, avvenuto nella giornata di sabato a causa maltempo. Il sole è stato il protagonista insieme a tante famiglie che hanno invaso la piazza di Bellaria Igea Marina.» Spiega il vicesindaco Francesco Grassi. «La soddisfazione è tanta per la grande risposta che ha registrato l’evento ma ciò che ha maggiormente colpito, aldilà della partecipazione numerosa, è stato l’entusiasmo che ha caratterizzato questa festa di Carnevale. L’energia dei bambini, la loro gioia e giocosità, si è unita allo stesso spirito di festa vissuto anche dagli adulti, con tante mamme e papà mascherati che si sono messi in gioco, fotografando così une bella immagine della nostra realtà. Un sentito ringraziamento, da parte dell’Amministrazione Comunale va infine, ma non ultimi, a tutti gli organizzatori, le Associazioni di Categoria, i collaboratori e volontari che hanno contribuito al successo di questo importante evento di comunità.»