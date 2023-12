Bellaria, morto Romolo Abbondanza, da sempre attivo in politica con il Pd

Bellaria Igea Marina dice addio a Romolo Abbondanza che è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 84 anni. Da sempre impegnato in politica nelle file del Pd, si candidò nel 2014 per sostenere Gabriele Morelli a sindaco della città. Lascia la moglie Alma (Giovanna), il figlio Sergio, veterinario in città e gli amati nipoti Susanna, Silvia e Luca. Il funerale avrà luogo oggi partendo dalle 9.45 dalla camera mortuaria del cimitero di Bellaria verso la chiesa del Sacro Cuore, dove alle 10 inizierà la messa. Dopo il rito funebre seguirà il trasporto al crematorio di Rimini. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene. Eventuali offerte saranno devolute all’associazione Asso cuore.