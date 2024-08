Bellaria, lavoratori bengalesi ammassati in stanze piccolissime, interviene la Polizia Locale

I controlli della Polizia Locale di Bellaria hanno fatto riemergere l’annoso problema di lavoratori costretti a vivere in condizioni davvero precarie. In alcune strutture dismesse sono stati trovati diversi cittadini bengalesi ammassati in stanze piccolissime.

Nei giorni scorsi era stato scoperto un altro mini-appartamento abusivo di lavoratori bengalesi, accessibile da una botola sotto il tavolino di un negozio.

“La presenza costante sul territorio degli agenti della Polizia Locale rende sicuro il cittadino che automaticamente segnala situazioni di disagio collaborando attivamente con la Polizia Locale - dichiara l’assessore Monticelli - gli interventi, rassicurano la grandissima parte dei cittadini che sono attenti alle regole e che hanno bisogno di fiducia e sicurezza . Colgo anche l’occasione per ringraziare tutte le altre Forze dell’Ordine, con le quali la Polizia Locale ha ottimamente operato e ringrazio Prefetto e Questore per la grande collaborazione che sempre hanno dimostrato nell’affrontare con il Comune le numerose situazioni che ci siamo trovati a gestire. Una collaborazione che ha permesso di ottenere risultati di grande rilievo, oltre a trasmettere alla città e all’opinione pubblica tutta, un messaggio di serietà, unità e autorevolezza”.