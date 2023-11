Bellaria, l’addio ad Angelino, bagnino ruspante e gentiluomo

Il mondo balneare in lutto, addio a Della Chiesa, bagnino ruspante e gentiluomo. Si è spento all’età di 77 anni, dopo aver combattuto contro una malattia, l’ex gestore dello stabilimento 13 a Bellaria Igea Marina, Angelo Della Chiesa noto a tutti come Angelino. Paolo Rinaldini, presidente della cooperativa bagnini locali, ricorda «il suo talento» nel prendere per mano i clienti trascinandoli nel divertimento romagnolo. Commosso anche il vicino di lido, Roberto Gori, proprietario del bagno 16. «Angelo era un bellariese doc che ha gestito un pezzo del litorale per circa venti anni. Molto amato da residenti e villeggianti per la sua battuta pronta, sembrava il personaggio di un film di Fellini per quella verve capace di smuovere anche i pali».