Bellaria, immobile confiscato alla ‘Ndrangheta, il sindaco a Report: “Siamo determinatissimi”

Immobile confiscato alla ‘Ndrangheta, Ancora fermi al palo. Nei giorni scorsi, il caso di Bellaria Igea Marina è finito sotto la lente di Report, la trasmissione d’inchiesta di Rai 3. Questi i fatti: nel 2019 l’Anbsc (agenzia nazionale beni sequestrati confiscati alla criminalità) assegna alla città di Panzini lo stabile confiscato a un imprenditore ritenuto in odore di ‘Ndrangheta. Si tratta dell’ex Locanda degli Artisti di via Baldini, che ha funzionato ben poche volte. Secondo l’ipotesi che circola questo locale serviva come centro di riciclaggio per gli interessi di un imprenditore reputato vicino alla cosca calabrese dei Muto. Nel 2009 arriva il sequestro e 10 anni dopo, quando l’immobile inutilizzato versa in evidenti condizioni di degrado, l’Anbsc contatta il Comune chiedendo se fosse ancora interessato al bene. La città di Panzini accetta e stila in tempi record un progetto mentre delibera l’acquisizione dell’ex pizzeria assieme al distretto socio sanitario recuperando i fondi necessari.