Bellaria, il sindaco accoglie Beatrice, la prima nata del 2026

Visita speciale, oggi, per il sindaco Filippo Giorgetti, il quale ha ricevuto la piccola Beatrice Di Lauro ed i genitori Fabio e Gealta. Beatrice è la prima nata di Bellaria Igea Marina nel 2026, venuta alla luce il 1° gennaio scorso, ed anche una delle prime ad essere stata registrata anagraficamente con procedura completamente digitale, a seguito dell’adesione del Comune di Bellaria Igea Marina al nuovo Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile. Per lei, come per tutte le famiglie dei nuovi nati nella nostra città, il kit di benvenuto alla Vita confezionato dall’Amministrazione: racchiuso in una cofanetto di legno realizzato a mano, un ricordo riutilizzabile come portaoggetti, contiene quest’anno un bavaglino, un massaggiagengive, la prima tessera della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini già intestata ai bambini, nonché quattro lezioni omaggio offerte da Accademia InArte per il percorso “Musica e coccole”, un’esperienza che le neomamme possono condividere insieme ai piccoli.